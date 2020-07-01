Diyarbakır’da düğünler korona önlemleriyle başladı

Diyarbakır’da düğün salonları açıldı, sosyal mesafe, maske, ateş ölçümü ve dezenfektan kurallarına uyularak katılımcılar içeri alındı.

Diyarbakır’da düğün salonları açıldı. Evlenmek isteyen çiftlerin düğünleri açık havada sosyal mesafeli, maske kurallarına uyularak başladı. Sahada sadece gelin ve damat oynadı, ona eşlik etmek isteyenler ise kısa süreliğine Ankara havası ve çiftetelli, oynadı, el ele tutuşarak halay çekmek ise yasaklandı. Daha önce gece geç saatlerine kadar süren düğünler yerini ikramlardan sonra takı töreni ile son bularak kısa sürecek.

Salon işletmecisi Yıldız Ökmen, tüm tedbirlerini aldıklarını kaydetti. Ökmen, “Biz 1 Temmuzu bekliyorduk, gelin ve damat sadece dans edecek, Ankara havası oyunları olacak çok uzun sürmeyecek, maskesiz alınmıyor, kapıda ateşler ölçülerek dezenfektan yapılarak, maskesi olmayanlara biz temin ediyoruz. Şimdilik her şey güzel gidiyor” dedi.

Gelinin babası Teyfik Bulut, alınan tedbirlerden memnun olduklarını aktardı. Bulut, “Doğru kararlar alınmış, amacımız tüm dünyada olduğu gibi korona virüsü engellemek için en asgari şekilde yakın temasta uzaklaşmak sosyal mesafe çok önemli bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Halk bilinçlenmiş, uymayanlar salon sahipleri veya düğün sahipleri ikaz ediyor, girişte sosyal mesafe, ateş ölçer, dezenfektan kullanılıyor. Sosyal mesafeyi koruyalım herkes mutlu olsun” diye konuştu.

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