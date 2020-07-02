AK Parti binasına molotof atmışlardı, tutuklandılar

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AK Parti Diyarbakır'ın Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotof kokteyli atan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Haziran akşamı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziraat Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kapalı bir pikapla gelen yüzleri maskeli zanlılar, binaya molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Etrafta bulunan vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Parti binasında hasar meydana gelmezken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından saldırganlar A.T. (16), Y.Ö. (18), B.S. (17), M.Ç. (16), M.S. (16) ve İ.A. (19) gözaltına alandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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