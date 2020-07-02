Binanın çatısında intihara kalkıştı, inmesi için polis ikna etti

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da, 5 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulunan genç kız, polis tarafından ikna edilerek, indirildi. Genç kız, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.<br>Olay, dün merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. İsmi ve yaşı öğrenilemeyen genç kız, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredekiler, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Genç kızın çıktığı binanın çatısına gelen polis, ikna çalışmasına başladı. Bina etrafında itfaiye ekiplerince önlemler alınırken, çatıda polisin uzun süren ikna çabası sonrası genç kız, indi. Genç kız, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-07-02 14:01:57<br>
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