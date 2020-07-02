Diyarbakır-Ankara uçağında korona virüs paniği Uçakta bulunan bir kişi korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DiyarbakırAnkara seferi yapan yolcu uçağında korona virüs paniği yaşandı. Diyarbakır’dan havalanarak Ankara’da işin yapan uçakta ismi öğrenilemeyen bir kişi, korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.10’da DiyarbakırAnkara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanından havalandı. Yolculuk sırsında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanına bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.

Uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, korona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.