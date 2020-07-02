Diyarbakır-Ankara uçağında korona virüs paniği Uçakta bulunan bir kişi korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı

DiyarbakırAnkara seferi yapan yolcu uçağında korona virüs paniği yaşandı. Diyarbakır’dan havalanarak Ankara’da işin yapan uçakta ismi öğrenilemeyen bir kişi, korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, saat 11.10’da DiyarbakırAnkara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanından havalandı. Yolculuk sırsında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanına bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.
Uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, korona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.