Bin 78 eser arasından sıyrılıp üçüncü oldu Uyuşturucu Madde kullanımını Önleme Öykü Yarışmasının üçüncüsü Silvan'dan

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Muş Alpaslan Üniversitesinde eğitim gören Edanur Çiçek, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışmasında 'Yalnız+1' isimli öyküsü ile üçüncü oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 23 Aralık30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışmasına Türkiye'deki 204 üniversitenin 156'sından bin 78 eser ile katılım sağlandı. Yarışmanın jüri üyeliğini Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Recep Tayfun, Prof. Dr. Levent Eraslan ve Dr. Şafak Şahiner yaptı. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinciliğe Malatya İnönü Üniversitesinden katılan Nagihan Korkutata'ya ait 'Yırtık Akvaryum' adlı öykü, ikinciliğe İstanbul Aydın Üniversitesinden katılan Beytullah Peker'e ait 'Üçgenler' adlı öykü, üçüncülüğe de Muş Alparslan Üniversitesinden katılan Edanur Çiçek'e ait 'Yalnız+1' adlı öykü seçildi.



"Yazmaya devam edeceğim"

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Edanur Çiçek, Muş Alpaslan Üniversitesinde okul öncesi öğretmenlik bölümünü okuduğunu söyledi. Çiçek, "Zaten edebiyata merakım vardı ara tatil biter bitmez öykü yazmak istemiştim. Broşürü görünce benim için başlangıç oldu. Yarışmaya katılmak istedim. Pandemi süreci nedeniyle eve gelmek zorunda kaldım. Bu öyküyü de evde yazdım. Çok kısa bir süreçte yazdım bilgisayarın başına oturunca bir taslak oluşturamama rağmen kendim yazabiliyordum. Yazdım gönderdim öykümü diğer arkadaşların öykülerini görmediğim için bilmiyorum. Ama üçüncülüğe layık görülmüş benim öyküm, teşekkür ediyorum. İyi yazdığımı düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de yazı yazmaya devam edeceğim. Ben üçüncü olduğum için aslında mutluyum. Birinci olsaydım ben bu yazı diliyle devam edecektim, tamamım diyecektim. Belki bu üçüncü olmam vesilesiyle yazımdaki pürüzler olabilir, belki hatamı göreceğim. Madde bağımlığıyla ilgili fazla bilinçli değilim. Ben öyküyü yazmak için araştırma yaptım. Bununla ilgili kurtulmak için çaba sağlayanlarla ilgili konuşmalar dinledim, kısa filmler de izledim. Bu şekilde bilgi birikimden sonra öyküyü yazmaya başladım. Son zamanlarda madde kullanımında azalma var. Bu pandemi sürecinde belirgin bir şekilde kendini gösteriyor" dedi.

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