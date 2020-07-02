Diyarbakır-Ankara uçağında koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürüldü

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIRAnkara seferini yapan yolcu uçağında, koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, inişten sonra hastaneye götürüldü.<br>Diyarbakır Havalimanı'ndan, Ankara seferini yapmak üzere saat 11.10'da havalanan yolcu uçağında, kalkıştan bir süre sonra fenalaşan 1 yolcuya, ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.<br>Yolcuda koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na bilgi verildi. İnişin ardından sağlık görevlilerince alınan önlemler altında adı açıklanmayan yolcu, hastaneye götürüldü. Karantinaya alınan yolcunun durumunun, yapılacak Covid-19 testinden sonra belli olacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-07-02 16:50:05<br>
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