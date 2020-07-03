Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 ton esrar ele geçirildi

<br>DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından son 14 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini duyurdu.<br>Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde iki hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Bu operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirilerek terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu belirten Vali Karakoğlu, jandarmayı tebrik etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)<br>2020-07-03 00:54:46<br>

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