Diyarbakır'da 858 ton esrar elde edilebilecek Hint keneviri ele geçirildi

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde jandarmanın son iki haftada düzenlediği operasyonlarda 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ile 3 ton 76 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirinden 858 ton toz esrar elde edilebileceği belirtildi.<br>Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun dün gece sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detaylar ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Haziran2 Temmuz tarihleri arasında Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 267 farklı noktada 3 ton 76 kilo esrar ile 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir tarlalarını sulamak amacıyla kullanılan 15 su motoru, 2 jeneratör ile 16 bin 592 metre su hortumuna da el konuldu.<br>Kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinden yaklaşık 858 ton toz esrar elde edilebileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-07-03 10:16:40<br>

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