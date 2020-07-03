Yön levhalarına çıkıp intihar etmek istedi, ikna edilip aşağı indi

Diyarbakır’da bir kişi, yön levhalarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilerek aşağı indirilen şahıs, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşlarındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yön levhalarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda itfaiye ekipleri branda açarken, güvenlik güçleri de şahsı ikna etmeye çalıştı.

Uzun süren ikna çabalarının ardından şahıs intihar etmekten vazgeçerek aşağı indi. Şahıs olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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