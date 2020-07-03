Biçerdöver alev aldı, yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ekin biçen biçerdöver alev aldı. Şoför ve çevredekilerin müdahalesi ile yangın ekinlere sıçramadan söndürüldü.

Olay Çınar'a bağlı Şeyhçoban köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Biçerdöver, ekinleri biçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Şoför ve çevredekilerin kısa sürede müdahalesi ile yangın ekinlere sıçramadan söndürüldü.

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