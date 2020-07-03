DÜ’de sosyal mesafeli mezuniyet töreni

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun olacak şekilde mezuniyet töreni düzenlendi.

Tıp Fakültesi 48. dönem mezunlarının Hipokrat yemin töreni, Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ve öğrenciler katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu, mezun olan öğrencilerini uğurlamanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da öğrencilerinin bu mutlu günün de ailelerin yanlarında olamamasının en çok kendilerini üzdüğünü belirterek, öğrencilere hekimlik mesleklerinde hak ve adaleti gözetmeleri ve önemsemeleri hususunda vurgu yaptı.

Tıp Fakültesi dönem birincisi doktor Evindar Okucu, aldıkları eğitim ile 6 yılın sonunda dünyanın en zor ve özveri isteyen mesleklerinden biri olan hekim olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, emeklerinden dolayı bölüm hocalarına ve bu süreçte kendilerine destek veren ailelerine teşekkür etti.

Konuşmasının ardından mezuniyet yaş kütüğüne plaket çaktı. 48. dönem mezunları, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ eşliğinde hekimlik andını okudu.

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