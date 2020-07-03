DTSO'dan Vali Karaloğlu’na brifing

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO'dan Vali Karaloğlu’na brifing

İHA

DTSO'dan Vali Karaloğlu’na brifing

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu’na brifing verdi.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, Yönetim Kurulu üyeleri, TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu, DTSO Kadın Meclisi, DTSO Eğitim ve Bilim Vakfı, Karacadağ OSB, Tekstil İhtisas OSB, 3. ve 4. KSS Başkanları ve kamu kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda kentin ekonomik kalkınması konularında yapılacak çalışmalar ve yürütülmekte olan projeler konusunda bilgi alış verişinde bulunularak, Vali Münir Karaloğlu’na brifing verildi.
DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kaya tarafından verilen brifingde, kentin alt ve üst yapılarının yani sıra, OSB'ler, Küçük Sanayi Siteleri, lojistik merkezi, turizmin gelişimi ve diğer ekonomik kalkınma amaçlı projelerin durumu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DÜ’de sosyal mesafeli mezuniyet töreni
YEREL HABERLER DÜ’de sosyal mesafeli mezuniyet töreni
Yerel Yönetimler Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı açıldı
YEREL HABERLER Yerel Yönetimler Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı ...
Biçerdöver alev aldı, yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Biçerdöver alev aldı, yangın tarlaya sıçramadan ...
Kulp'ta menengiç ağaçları aşılanarak fıstık ağacına dönüştürüldü
YEREL HABERLER Kulp'ta menengiç ağaçları aşılanarak fıstık ağacına ...
Başkan Beyoğlu cuma namazını vatandaşlarla birlikte sosyal mesafeye uyarak kıldı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu cuma namazını vatandaşlarla birlikte ...
Vak'aların her geçen gün arttığı Diyarbakır’da vatandaşlar uyarıları dikkate almaya başladı
YEREL HABERLER Vak'aların her geçen gün arttığı Diyarbakır’da ...
HDP önündeki eylemde 305'inci gün; aile sayısı 136 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 305'inci gün; aile sayısı 136 ...
Yön levhalarına çıkıp intihar etmek istedi, ikna edilip aşağı indi
YEREL HABERLER Yön levhalarına çıkıp intihar etmek istedi, ikna ...
Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 305'inci gününde Evladı teröristler tarafından kaçırılan acılı anne, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 305'inci ...
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenince, yön tabelasına çıkıp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Babasının İzmir'e gittiğini öğrenince, yön tabelasına ...
Diyarbekirspor'dan teknik direktör Demir ile devam kararı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'dan teknik direktör Demir ile devam ...
Diyarbakır'da 858 ton esrar elde edilebilecek Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 858 ton esrar elde edilebilecek Hint ...
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: Tam 858 ton esrara denk geliyor Diyabakır ilçelerinde 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: Tam 858 ton ...
Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde 19 Haziran ve 2 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 858 ton esrara denk gelen 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton 75 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde 19 ...
Yavru leylekler, ilk kez çıkacakları ve yüzde 90'ının öleceği zorlu göçe hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yavru leylekler, ilk kez çıkacakları ve yüzde 90'ının ...
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 ton esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 ton ...
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe Lice, Hani ve Kocaköy’de son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 28 milyon 625 bin kök kenevir ile 3 ton esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük ...
Hafif ticari araca çarpan TIR şoförü öldü, babası gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Hafif ticari araca çarpan TIR şoförü öldü, babası ...
Diyarbakır’da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da lastiği patlayan tır dehşeti: 1 ölü, 1 ...
Kulplu vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına yoğun destek
YEREL HABERLER Kulplu vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına yoğun ...
Diyarbakır-Ankara uçağında koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır-Ankara uçağında koronavirüs belirtileri ...
Yürüyüşe katılan HDP´li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Yürüyüşe katılan HDP´li vekillerin koronavirüs testi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X