Kaza yapan akrabalarının yanına giderken kaza geçirdiler

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, kaza yapan yakınlarının yanına giden aile de kaza geçirdi. Her iki olayda 1 kişi yaralandı.

Çınar'da iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Muratçık köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yakınlarının kaza geçirdiği haberini alan akrabaları da araca binerek olay yerine gitmek istedi. Aşırı hız sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Ortiviran köyü civarında yoldan çıkıp savruldu. Araçta bulunanlar hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, her iki olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.