Surların gölgesinde serinlerken, silahlı saldırıya uğradı

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın tarihi surlarının gölgesinde serinlemeye çalışan N.D. (31), husumetli olduğu 2 kişi tarafından uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.<br>Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesinde meydana geldi. N.D., tarihi surların gölgesinde serinlemeye çalışırken, aralarında husumet olduğu isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyle karşılaştı. İddiaya göre husumetli olduğu kişileri gören N.D., kaçtığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.<br>Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırının ardından yaralanan N.D.'ye çevredekilerin yardım girişimi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-07-04 17:17:42<br>

