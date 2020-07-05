AK Partili Gezer üye kazandırma çalışmalarına devam ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, beraberindekilerle birlikte partilerine genç üye kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Gönül Seferberliği’ kapsamında ilçede gezmedik mahalle bırakmayan Başkan Gezer, partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarına da devam ediyor. Başkan Gezer, beraberinde İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatime Alankuş ve Gençlik Kolları Başkanı Uğur Erekli ile birlikte Şeyh Şamil Mahallesini gezdi. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gezer, üye çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkan Gezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Gezer, “Bağlar ilçemizde gezmedik mahalle, dokunmadık vatandaş bırakmayacağız. Her gittiğimiz evde sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde aynı zamanda partimize yeni genç üye kazandırma çalışmaları da yürütüyoruz. Yeni üyelerimizle çok daha güçlü olacağız” dedi.

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