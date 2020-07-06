Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı, Kurban Bayramı öncesi açıldı

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Martta kapatılan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tedbirlerle birlikte tekrar açıldı.

Türkiye’de 11 Martta görülen korona virüs vak'asıyla birlikte ülke genelinde tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında 19 Martta Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası kapatıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Canlı Hayvan Borsası Kurban Bayramı öncesi bugün tekrar açıldı. Canlı Hayvan Borsası simsarlarından Aziz Erdoğan, yapılan çalışmaların güzel olduğunu ama eksikliklerin de çok olduğunu söyledi. Erdoğan, Canlı Hayvan Borsasında 11 yıldır alım, satım yaptığını kaydetti. Erdoğan, "Burada çok eksiklikler var. Örneğin bizim burada hayvan kesim yerimiz vardı, onu kaldırmışlar. İbadet edecek yerimiz vardı, o da kaldırılmış. Girişin olduğu yerde hiçbir ışık, hiçbir önlem, işaret yok. Kapıdaki görevli şöyle diyor, 'Hayvan girişleriniz için aracınızın olması gerekiyor.' Burada insanların yüzde 90'ı fakir, araçları yok. Aracı olmayan insanı da içeri almıyorlar. Benim aracım yoksa hayvanım dışarıda telef mi olsunlar. Bu yanlış bir uygulamadır. Giriş ücretleri çok fahiş fiyatta. Araç başına başka şehirlerde 23 lira alınırken, bizim burada 5060 lira alınıyor. Bu sorunların giderilmesini istiyoruz" dedi.

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