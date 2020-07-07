Acele kamulaştırma bedelleri Sur’daki hak sahiplerine ulaştırılıyor

Diyarbakır’ın tarihi yerleşim yeri Suriçi’nin ihyasına yönelik başlatılan acele kamulaştırma bedelleri, 3 gün içinde hak sahiplerine ödenecek.

Sur ilçesindeki yenileme ve ihya çalışmaları kapsamında Bakanlar Kurulunca 16 Mart 2016 tarihinde ‘Acele Kamulaştırma Kararı’ alınmış ve bu karar 25 Mart 2016 tarih ve 29664 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi esas alınarak başlatılan çalışmalar sonucu Suriçi’nde yer alan Cevatpaşa, Dabanoğlu, Savaş, Özdemir, Hasırlı, Cemal Yılmaz mahallelerinde mülk sahiplerine yönelik ödemeler üç gün içinde yapılması kararı alındı.



27 milyon 500 bin liralık ödeme üç gün içerisinde gerçekleşecek

İlk aşamada Gazi Caddesinin doğu kısmında yer alan 6 mahalledeki 56 parsellik alanı kapsayan “Acele Kamulaştırma Kararı” sonucunda hak sahiplerine 27 milyon 500 bin liralık ödeme gerçekleştirilecek. Karar gereği yapılacak ödemeler üç gün içerisinde mülk sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

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