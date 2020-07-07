Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sağlıklı gıda için denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelinde başlattığı fırın denetimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı temiz ve kaliteli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesindeki fırınları denetleyerek ekmeklerin sağlığa uygun bir ortamda üretilip üretilmediğini, genel temizlik koşullarını gramajların standartlara uygun olup olmadığını ve fiyat tarifelerini kontrol etti. Periyodik olarak yürütülen denetimlerde eksikler için durum tespit tutanağı tutan ekipler, şartlara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı. Ekiplerin Bağlar'daki denetimlerin ardından Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde de çalışma gerçekleştireceği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla ekipler tarafından denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü, olumsuzluklarla karşılaşan vatandaşların durumu ALO 153 şikayet hattına bildirmeleri istenildi.

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