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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evladı teslim olan baba, oğluna kavuşacağı anı bekliyor

İHA

HDP önünde oturma eylemi sürdüren ailelerden birinin daha evladı güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğlunun teslim olduğu haberini alan Cemal Ertaş, 9 aydır evlat hasreti çektiğini ve artık bu hasretin biteceğini söyledi.

Evladı teslim olan baba, oğluna kavuşacağı anı bekliyor

HDP önünde oturma eylemi sürdüren ailelerden birinin daha evladı güvenlik güçlerine teslim oldu. Oğlunun teslim olduğu haberini alan Cemal Ertaş, 9 aydır evlat hasreti çektiğini ve artık bu hasretin biteceğini söyledi.
Yaklaşık 9 ay önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ramazan Ertaş önceki gün güvenlik güçlerine teslim oldu. Ramazan Ertaş’ın güvenlik güçlerine teslim olması ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 310 gündür oturma eylemine devam eden 14 aile evladına kavuşmuş oldu. Ramazan Ertaş’ın babası Cemal Ertaş, oğlunun teslim olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “9 aydır evlat hasreti çekiyordum ve bu hasret bitecek, çok mutluyum” dedi.
Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Ramazan Ertaş’ın önümüzdeki saatlerde ailesi ile buluşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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