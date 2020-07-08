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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı

İHA

Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı

Şanlıurfa'da yaşarken, geçtiğimiz yıl oyuncu olma hayaliyle evden kaçan 19 yaşındaki Kevser Demet'in başına gelmeyen kalmadı. Şehir şehir dolaşıp sokakta kalan, birçok defa tacize uğrayan Demet, gasp edilmek istenirken bıçaklanıp yaralandı. Oyunculuk hayalinden vazgeçmeyen Demet, ailelerin çocuklarının hayallerinin arkasında durması gerektiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl oyuncu olma hayaliyle evden kaçan 19 yaşındaki Kevser Demet, yollara düştü. Farklı şehirlere giderek tanıştığı kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmaya zorlanan Demet, çalıştığı birçok iş yerinde tacize uğradı. Taciz sonrası şehir değiştiren Demet, sokaklarda yatıp çöpten topladığı ekmekleri yedi. Adıyaman’a gittiğinde çöp konteynerinden topladığı küflü ekmekleri yerken 2 şahıs tarafından gasp edilmek istenen Demet, parası olmadığından dolayı şahıslar tarafından taciz edilmek istendi. Tacize burada da boyun eğmeyen Demet, şahıslar tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Daha sonra Diyarbakır'a gelen Demet, hayallerinin peşinden koştuğunu, cinayete kurban gitmiş biri olarak kamera karşısına çıkmak istemediğini söyledi.

"Şehir şehir dolaştım, gittiğim her iş yerinde tacize uğradım"
Sokaklarda yattığını kaydeden Kevser Demet, çalışmak için başladığı her iş yerinde tacize uğradığını aktardı. Demet, "1 yıl önce evden ayrıldım. Şanlıurfalıyım hiç oradan dışarı çıkmamıştım, 19 yaşında bir çocuk olarak baya bir yabancılık çektim. Bir kadınla tanıştım güvendim ona, bana hedefim ve hayallerim olduğu için birlikte çabalarız yardımcı olurum dedi. Onun kötü bir iş yaptığını öğrendim, benim haberim olmadan adıma bir şeyler yaptı. Bunları öğrenince oradan ayrıldım. Şehir şehir dolaştığım, gittiğim her iş yerinde cinsel istismara, tacize uğradım. Her tacize uğradığım iş yerinden çıkıyordum, gidiyor sokakta 5 parasız yatıyordum. Benim hayallerim ve hedeflerim vardı, her dışarıda yattığımda bunları başaracağım diyordum, inanıyordum. Karıncalı ekmek yiyordum ama şükür ediyordum. İzmir, İstanbul gibi birçok ile gittim, hepsinde de yanlış insanlar karşıma çıktı, menfaat için yanımda durdu. Ben bu zor şartlar altında bile kendimi muhafaza ettim. Adıyaman’da gece dışarıda çöp konteyneri yanında küflü ekmek yerken 2 tinerci çıktı karşıma, para istediler param yoktu, taciz ettiler bende tacize boyun eğmediğim için bıçaklandım. Korkum vardı, tek başınaydım, ne karakola gidebildim ne de şikayette bulunabildim. Bir hafta enfeksiyonlu gezdim, karnımın sağ tarafında iki bıçak darbesiyle kendi yaramı kendim sardım. Daha sonra yola çıktım Diyarbakır’a geldim, geçici bir süreliğine otelde kalıyorum, bir lokantada garsonluk yapıyorum. İyi kötü otel paramı çıkartabiliyorum. Bu durum hiç iyi değil, ben bir destek bekliyorum. Düzenli bir hayat istiyorum otelle nereye kadar, 2 gündür doğru düzgün yemek yiyemiyorum" dedi.

"Ben oyuncu olmak istiyorum"
Oyunculuk yapmak istediğini belirten Demet, hayalinden vazgeçmediğini ifade etti. Demet, "Benim çocukluğumdan beri hayalim var, ben oyuncu olmak istiyorum. Oyunculuğu para olarak değil, bir kariyer ve gelecek olarak istiyorum. Ben oyunculukta yeteneğime güveniyorum, o kadar badire geçirdim kötü insanlara rağmen. Ben hiçbir zaman aşirete ait olduğumu hissetmedim, her zaman özgürlüğü seçtim, çünkü kızlarında özgürlüğe hakkı var. Özgürlükten kastımız gece geç gelmesi değil, onunda konuşma hakkı, söz hakkı olsun. Ailelere sesleniyorum, çocuklarınızın hayallerinin arkasında durun, milletin lafı için onu ezmeyin, milletin lafı için susturup hayallerini öldürmeyin. Yarın millet gider, sende gidersin ama o çocuk hayatına devam edecek. Benim bu çektiklerim, çabam, savaşmam hayallerim için. Eğer hayallerime hırslı ve istekli olmasaydım, kıyardım bir nikah otururdum, çok karşıma çıktılar, evlenelim ev döşerim, bunu yaparım şunu yaparım dediler. Ben bu yola çıktığımda hayatıma kimseyi almadım, almam da benim için önce hayallerim, kariyerim ve geleceğim var. Yetkililere sesleniyorum, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum, sizce bu zor zamanları geçirmiş her şeye rağmen ayakta olan bu kıza el uzatmanızı isterim. Ben şuan hayallerim için kamera karşısındayım, cinayete kurban gitmiş biri olarak çıkmak istemiyorum” diye konuştu.

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