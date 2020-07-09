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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buzağısını virüsten korumak için maske taktı

İHA

Diyarbakır'da bir vatandaş yeni doğan buzağısına, korona virüse yakalanmasını önlemek için maske taktı.

Buzağısını virüsten korumak için maske taktı

Diyarbakır'da bir vatandaş yeni doğan buzağısına, korona virüse yakalanmasını önlemek için maske taktı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Mermer Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, yeni doğmuş buzağısını korona virüsten korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. Buzağısının korona virüse yakalanmasından korkan vatandaş, hayvanın ağzı ve burnunu kapatacak şekilde maske taktı. İsmini açıklamasını istemeyen buzağı besicisi kadın, cep telefonu kamerası ile çektiği görüntüde hayvanına korona virüsten dolayı maske taktığını söyledi. Kadın besici ayrıca, bu girişiminin Mermer Mahallesindeki bütün hayvan besleyenlere de örnek olduğunu öne sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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