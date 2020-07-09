Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Mardin'inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetine başlayan Cemal Ertaş, 9 ay önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Ramazan'la gözyaşları içinde kucaklaştı.

Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Mardin’inin Kızıltepe ilçesinden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetine başlayan Cemal Ertaş, 9 ay önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan oğlu Ramazan’la gözyaşları içinde kucaklaştı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 311’inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 3 Kasım 2019’da Mardin’den PKK/KCK terör örgütüne katılan Çıyager Botan kod adlı Ramazan Ertaş’ın ailesi ile İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna görüşmeleri neticesinde Ertaş, 6 Temmuz 2020 günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına teslim oldu.

“Allah devletimizden razı olsun"
2 Mart 2020’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oğlu için nöbet tutan tekerlekli sandalyeye mahkum baba Cemal Ertaş, evladının teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Hakkari’deki sorgusunun ardından Diyarbakır’a getirilen Ramazan Ertaş, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında ailesi ile buluştu. Acılı baba Cemal Ertaş ve iki ablası gözyaşları içinde Ramaza’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Cemal Ertaş, "Allah devletimizden razı olsun, aileler nöbetlerine devam etsin. İnşallah diğer ailelerin de çocukları gelir” dedi.
Görüşmenin ardından Ramazan Ertaş, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.
Ramazan Ertaş ile birlikte 14 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim ailelerine kavuşmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemin 14'üncü kavuşmasında mutluluk gözyaşları aktı
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemin 14'üncü kavuşmasında mutluluk ...
Buzağısını virüsten korumak için maske taktı
YEREL HABERLER Buzağısını virüsten korumak için maske taktı
Diyarbakır'da şerbet satıcıları, kentin kültürünü yansıtan tek tip kıyafete geçti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şerbet satıcıları, kentin kültürünü ...
Tarihi Sur ilçesi ihya oluyor
YEREL HABERLER Tarihi Sur ilçesi ihya oluyor
Yenişehir’de eş zamanlı korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Yenişehir’de eş zamanlı korona virüs denetimi
Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, başına gelmeyen kalmadı
YEREL HABERLER Oyunculuk hayaliyle evden kaçıp şehir şehir dolaştı, ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 310’uncu gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 310’uncu gününde
Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak
YEREL HABERLER Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak
Oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Cemal Ertaş: Bu hasret bitecek
YEREL HABERLER Oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Cemal Ertaş: Bu ...
Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Karacadağ eteklerindeki mezra, ilk kez yol ve beton boru hizmetiyle tanıştı
YEREL HABERLER Karacadağ eteklerindeki mezra, ilk kez yol ve beton ...
HDP önündeki eylemde 310'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 310'uncu gün
Diyarbakır'da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korona virüs denetimi
Diyarbakır’da Roma ve İslami döneme ait 168 tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Roma ve İslami döneme ait 168 tarihi ...
Anız yangınları 40 canlı türünü etkiliyor
YEREL HABERLER Anız yangınları 40 canlı türünü etkiliyor
Evladı teslim olan baba, oğluna kavuşacağı anı bekliyor
YEREL HABERLER Evladı teslim olan baba, oğluna kavuşacağı anı ...
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 2 kişi suçüstü ...
Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmıyor
Diyarbakır'da hatmi çiçeği bolluğu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hatmi çiçeği bolluğu
İstihdamın lokomotifi tekstil sektöründe işletmeler desteklerden yararlanamadı
YEREL HABERLER İstihdamın lokomotifi tekstil sektöründe işletmeler ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sağlıklı gıda için denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sağlıklı gıda için ...
Başkan Beyoğlu geleceğin hafızlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu geleceğin hafızlarını ziyaret etti
Dicle'de prefabrik konut üretimi
YEREL HABERLER Dicle'de prefabrik konut üretimi
Eryılmaz'ın gidişi belediye personelinde üzüntüye neden oldu Genel Sekreter Eryılmaz Diyarbakır’dan ayrılıyor
YEREL HABERLER Eryılmaz'ın gidişi belediye personelinde üzüntüye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X