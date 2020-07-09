Barajda yükselen suda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapaklarının açılması nedeniyle sular yükseldi. Bu sırada Yenişehir ilçesine bağlı olan Hantepe köyünde suda mahsur kalan vatandaşlar, UMKE, 112 ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eğil'de baraj kapakları açılınca Hantepe köyünde su seviyesi yükseldi. Baraj kapaklarının açıldığından habersiz bölgede piknik yapan vatandaşlar, suda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, can kaybı yaşanmadan vatandaşları mahsur kaldıkları sudan güvenli bir şekilde tahliye ederek kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.