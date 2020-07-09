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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır yeni sanayi sitesine kavuşuyor

İHA

Daha önce üç sanayi sitesine sahip olan Diyarbakır'da, daha geniş iş alanlarına sahip, alt ve üst yapısıyla daha modern 4. oto tamircileri küçük sanayi sitesi tamamlanıyor.

Diyarbakır yeni sanayi sitesine kavuşuyor

Daha önce üç sanayi sitesine sahip olan Diyarbakır’da, daha geniş iş alanlarına sahip, alt ve üst yapısıyla daha modern 4. oto tamircileri küçük sanayi sitesi tamamlanıyor.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, gün boyunca yaptığı görüşme ve toplantılar ile farklı alanlarda yaptığı incelemelerin ardından çalışmaların sonuna yaklaşılan ve kısa süre sonra işletmelere açılarak vatandaşın hizmetine sunulması planlanan 4. oto tamircileri küçük sanayi sitesini ziyaret etti. Burada, sanayi sitesi yetkilileri ve çalışanlar tarafından karşılanan Vali Karaloğlu, çalışanlarla yaptığı sohbet sonrasında yetkililerden sitede devam eden yapısal çalışmalar hakkında bilgi aldı. Site yönetimi tarafından alınan kararlar ve yapılan çalışmalara yönelik hazırlanan kısa sunumun ardından yetkililerden talepleri ve yapılması planlanan projeleri dinleyen Vali Karaloğlu, devam eden çalışmalarla ilgili olarak sorun yaşayıp yaşamadıklarını sorarak sanayi sitesine ulaşımla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti. İşletmelere ayrılan alanlarla ilgili yetkililere yapısal tavsiyelerde de bulunan Vali Karaloğlu, 8 Ekim 2020’de açılması planlanan sanayi sitesinde, işletmelerin, 29 Ekimde faaliyetlerine başladığını görmek istediğini belirtti.
Vali Karaloğlu, sanayi sitesi yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından çalışmaları yerinde görmek amacıyla alanda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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