DÜ tarafından online olarak yükseköğretimde kalite çalıştayı düzenledi

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından online olarak yükseköğretimde kalite çalıştayı2020 düzenlendi.

Üniversitelerde kalite süreçleri ve uygulama deneyimleri temasıyla 89 Temmuz tarihlerinde 13 üniversitenin iş birliği ve paydaşlığıyla Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından online olarak yükseköğretimde kalite çalıştayı2020 düzenlendi. Çalıştaya Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırımın yanı sıra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DÜ Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü üyesi Doç. Dr. Neşe Üzen, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin katıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada teknolojide hızlı bir dönüşümün yaşandığına dikkat çekerek sürece hakim olmak için bu alanda yetkinlik kazanmanın ve bilişim destekli yönetimin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Elmas, “Online destekli öğrenmeler, kurslar, sertifikalar, ortaklıklar daha önce de konuştuğumuz konulardı ancak yaşadığımız pandemi süreci bunların önemini daha net bir şekilde ortaya çıkardı. Korona virüs sürecinde ülkemizdeki üniversitelerin eğitim ve sınav uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Her bir üniversite bu süreçte aslında birer laboratuvar. Her üniversite kendi koşullarını dikkate alarak ve bu koşullara uygun hedefler belirleyerek bu süreci yönetebilir. Bu noktada üniversitelerin, belirledikleri yöntemlerin sonuçlarını takip edip değerlendirmesi ve gerektiğinde hedefleri değiştirmesi kalite kurulu açısından önemlidir" dedi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ise üniversitelerin kalite deneyimleri ile kalite uygulamalarındaki birikimlerini paylaşmak, yükseköğretimde kalite deneyimlerini pekiştirmek amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini ifade etti. Prof. Dr. Gül, “Duyarlı yaklaşımlarından dolayı paydaş üniversitelerin rektörlerine teşekkür ediyorum. Kalite süreçlerinde YÖKAK’ın yapıcı yaklaşımı ve liderliğiyle her zaman üniversiteler için yol açıcı ve motive edici olmuştur. Paydaş üniversitelerin de kalite yönetim sistemi alanında yürüttükleri çalışmaları paylaşmak noktasında bu çalıştay önemli” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.