Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırı Saldırganlardan biri gözaltına alındı

Diyarbakır'da kahvehaneye yönelik düzenlenen ve 5 yaşındaki çocuğun öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar ile Palu sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz saldırganlar, kıraathaneyi taradı. Olayda işletmeci Yakup K. ile kardeşi Şahin K. ve müşteri Enver B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşanırken, saldırgan kaçmaya başladı. Palu Sokak'a kaçan saldırgan, burada havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada misafirliğe geldikleri Tuna Apartmanı 3. kattaki evin penceresinden sokağa bakan 5 yaşındaki Eflin Günbey de kurşunların hedefi oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karnından yaralanan 5 yaşındaki Eflin Günbey, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçlerince başlatılan inceleme kapsamında saldırganlar tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyon sonucu şüphelilerden A.D. gözaltına alındı. Olaya karışan diğer şahısların yakalanması için çalışma sürüyor.

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