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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katılan anne Sultan ile baba Hacı Güger, çocuklarına kavuşma umuduyla eyleme dahil olduklarını ve çocukları gelinceye kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katılan anne Sultan ile baba Hacı Güger, çocuklarına kavuşma umuduyla eyleme dahil olduklarını ve çocukları gelinceye kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 313’üncü gününde sürüyor. Oğlu Doğan’ın 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Sultan Güger, ”5 yıldır oğlumdan bir haber gelecek ümidiyle bekledim ama alamadım ve TV’de aileleri gördüm bende geldim oğlum için eyleme katıldım” dedi.

“5 yıldır bittim, ne gecem gecedir ne de gündüzüm gündüzdür”
Oğluna çağrıda bulunan anne Güger, “Oğlum sesimi duyuyorsan kaç ve güvenlik güçlerimize teslim ol. İnşallah en kısa sürede kavuşuruz ve hiçbir annenin evlat acısı yaşamasını istemiyorum. Ben 5 yıldır bittim, ne gecem gecedir ne de gündüzüm gündüzdür” diye konuştu.

“Engelli baba Cemal Ertaş'tan etkilendim, eyleme katıldım”
Baba Hacı Güger de oğluna kavuşma umuduyla kendisinin de eyleme dahil olduğunu belirterek, “Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Onun sağ salim kolluk kuvvetlerine teslim olmasını istiyorum. Bu çadırdaki insanları gördüm, etkilendim. Engelli baba Cemal Ertaş'tan etkilendim. Onu gördükten sonra dayanamadım, ben de katıldım. Oğlum teslim olup gelene kadar da eylemimi sürdüreceğim” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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