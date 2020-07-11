Dicle’de korona virüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, kent genelinde korona virüs tedbirlerine uymayarak maske takmayan 22 kişiye 19 bin 800 lira para cezası kesildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını önlemleri her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda Dicle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bir süre önce tedbir amaçlı olarak kent genelinde maskesiz sokağa çıkma yasaklanmıştı. Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamlığı kent genelinde korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere uymayanları uyardı. Yapılan tüm uyarılara rağmen, ilçede maske takmayarak vatandaşların sağlığını tehdit eden 22 kişiye idari para cezası uygulandı.

Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Dicle ilçemizde, korona virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler doğrultusunda, hepimizin sağlığı için her vatandaşımız üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Alınan tedbirler neticesinde, ilçemizde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanmaktadır. Bu süreçte gerekli duyarlılığı göstermeyen maske takmayan iş yeri ve işletme sahibi vatandaş 22 kişiye toplam 19 bin 800 lira idari para cezası uygulanmıştır. Amacımız ceza yazmak değil, sağlığımızı tehdit eden korona virüs üzerinde duyarlılığı artırmak, gerekli duyarlılığı göstermeyenleri caydırmaktır. Korona virüs yalnızca kendi sağlığımızı değil, ailemizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığını tehdit etmektedir" denildi.

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