Diyarbakır'da iple boğularak öldürüldüğü iddia edilen küçük kızın annesi konuştu Anne Hülya Teker: "Kızım sara hastasıydı, nefes alamamış can çekişerek öldü"

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, evlerinin bahçesinin duvar kenarında cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Evin Teker'in annesi Hülya Teker, kızının epilepsi (sara) hastası olduğunu, nöbet geçirdiği esnada boğularak öldüğünü söyledi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, evin bahçesindeki duvarın dibinde bulundu. Küçük kızın yapılan ön otopsisinde boynunda ip izi olduğu tespit edildi. Talihsiz kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kızının ölümüyle ağıt yakan anne Hülya Teker, kızının epilepsi hastası olduğunu ve nöbet geçirdiğini, nefessiz kaldığı için hayatını kaybettiğini savundu. Dün akşam yaşanan olayla ilgili konuşan küçük kızın annesi Hülya Teker, “Dün ben kaynanam, görümcem, eniştem ve kaynımla birlikte buğday toplamak için köylere gittik. Akşam eve geldiğimde kızımı göremedim hemen onu aramaya başladık. Ben kızımı bulmak için sokak sokak dolaştım bulamadım, bir umutla eve doğru geldiğimde baktım kızım kayınbabamın kolları üzerinde bahçeden çıktı. Bahçede duvar kenarında onu ölü halde buldu” dedi.



“Kıyamadığım kızım can çekişerek hayatını kaybetti”

Evin Teker’in sara hastası olduğunu aktaran anne Hülya Teker, “Kızım bazen nöbet geçiriyordu, dün de nöbet geçirmiş kimse yanında olmadığı için nefes alamamış vücudundaki kan beynine sıçramış can çekişerek hayatını kaybetti. Kızıma kıyamadığım için iğne vurulmasına bile tahammül edemediğim için onu hastaneye götürmüyordum, epilepsi hastası olmasına rağmen. Kıyamadığım kızım can çekişerek nefes almadan hayatını kaybetti” diye konuştu.

Anne ve yakınları küçük kızın cenazesinin Adli Tıp Kurumundan getirilmesini beklerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

