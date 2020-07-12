Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara yansıttı

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlan Bağlar İlçe Belediyesi, FETÖ’nün hain darbe girişimi ve halkın darbecilere karşı elde ettiği zaferin 4. yıl dönümünde ilçedeki reklam panolarını 15 Temmuz zaferi ile donattı.

Devletin içine sızmış olan FETÖ unsurlarının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmek istediği ve milletin kahramanca mücadelesi ile zaferle sonuçlanan hain kalkışmanın 4. yıl dönümü öncesinde Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlar, tarihi başarıyı ilçedeki reklam panolarına taşıdı. "Vatan Milletin İrade Milletin" ve "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" gibi anlamlı sözleri içeren billboardlar, ilçenin işlek noktalarında yer alan panolara asıldı.



"Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletin direnişi olmasaydı ülkeyi parçalayacaklardı”

Ekmeğini yedikleri millete ihanet eden hainlerin milletten tarihi bir tokat yediğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye'nin bu başarısı ile dünyaya çok önemli mesajlar verdiğini söyledi. Beyoğlu, “Bu tür hain kalkışmalarda milletin feraseti ve millete güven veren liderin dirayeti çok önemlidir. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına sevdalı olan aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hain güruhu bozguna uğratarak dünyaya bu konuda emsal oldu. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği olmasaydı belki bugün ülkeyi parçalamış olacaklardı. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan minnet ve şükran görevimizi her zaman yerine getireceğiz. Vatan milletin, karar milletin diyerek irademize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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