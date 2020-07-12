Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın gelişimine yönelik sürdürdüğü çalışmalarına hafta sonunda da devam etti. Pandemi dolayısıyla çalışmaları yavaşlayan Akıllı Şehir Projesini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara önümüzdeki haftadan itibaren hız verileceği kaydedildi.

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın gelişimine yönelik sürdürdüğü çalışmalarına hafta sonunda da devam etti. Pandemi dolayısıyla çalışmaları yavaşlayan Akıllı Şehir Projesini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara önümüzdeki haftadan itibaren hız verileceği kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesi yetkileri ile geçen hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıların ardından hafta içini Millet Bahçeleri, Sur, yeni sanayi gibi noktalardaki incelemeler ile çeşitli görüşme ve toplantılarla geçiren Vali Karaloğlu, bu hafta sonunda da kent ulaşımına yönelik problemlerin ve çözüm önerilerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör katıldı.
Toplantının ana konusunu 10 Mart 2020 tarihinde Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Aselsan arasında ön protokolü imzalanan Akıllı Şehir Projesi oluşturdu. Öncelikle yetkililerden projeyle ilgili devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, tüm dünyada gösterdiği olumsuz etkiyle kamusal alandaki hizmetlerin aksamasına neden olan pandeminin Akıllı Şehir Projesine yönelik oluşturabileceği olumsuz etkiye karşı alınabilecek önlemlerle ilgili yetkililerle istişarelerde bulundu. Akıllı ulaşım, trafik yönetimi, alternatif enerji kaynakları, çevre uygulamaları, vatandaşa ulaşım, şehir iletişim altyapısı, akıllı ödeme sistemleri ile akıllı şehir izleme ve yönetim sistemini kapsayan Akıllı Şehir Projesine yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatını da veren Vali Karaloğlu, önümüzdeki haftadan itibaren projeyle ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli toplantıların planlanmasını ve projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini istediği bildirildi.

Ana ulaşım planı masaya yatırıldı
Akıllı Şehir Projesinin dışında Diyarbakır'ın ana ulaşım planının da ele alındığı toplantıda Vali Karaloğlu ana ulaşım planı çerçevesinde, Diyarbakır'ın hızlı gelişimine paralel bir şekilde artan nüfusuyla ilgili, şehir içi ulaşım ağı ve buna bağlı olarak otobüslerin güzergahları ile sefer saat ve sayılarının yeterliliği, üst yapının durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda ulaşımdaki sorunlar ve sorunların çözümü konusunda yetkililerle görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp gençleri spora kazandırıyor Asurspor Voleybol Kulübü'nün de başkanlığını yapan Kayaalp, bölgede terör örgütlerinin faydalanmaya çalıştığı gençleri çim hokeyi ve basketbol gibi branşlara da hazırlıyor
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp gençleri spora ...
Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla ...
Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi
Bağlar caddeleri asfalt ve parke taşlarıyla güzelleşiyor
YEREL HABERLER Bağlar caddeleri asfalt ve parke taşlarıyla ...
Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara yansıttı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara ...
Diyarbakır'da iple boğularak öldürüldüğü iddia edilen küçük kızın annesi konuştu Anne Hülya Teker: "Kızım sara hastasıydı, nefes alamamış can çekişerek öldü"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iple boğularak öldürüldüğü iddia edilen ...
Hasuni Mağaraları turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Hasuni Mağaraları turizme kazandırılıyor
Dicle’de korona virüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza
YEREL HABERLER Dicle’de korona virüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye ...
HDP önündeki eylemde 313'üncü gün; aile sayısı 137 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 313'üncü gün; aile sayısı 137 ...
8 yaşındaki Evin, dedesinin evinin bahçesinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Evin, dedesinin evinin bahçesinde ölü ...
Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda, 1 kişi tutuklandı Olayla ilgili gözaltına alınan A.D., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ...
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır'da 5 aracın lastikleri patlatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 5 aracın lastikleri patlatıldı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 313’üncü gününde Aileler çocukları için direniyor Babalardan biri kızı için, diğeri ise oğlu için 313 gündür evlat nöbetinde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 313’üncü ...
Eflin'in öldürülme olayında 1 tutuklama
YEREL HABERLER Eflin'in öldürülme olayında 1 tutuklama
6 yaşındaki Evin, dedesinin evinin bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Evin, dedesinin evinin bahçesinde ölü ...
Büyükşehir Belediyesinden sosyal mesafeli sabah sporu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden sosyal mesafeli sabah sporu
Diyarbakır’da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu ...
21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için yardım bekliyor
YEREL HABERLER 21 yaşındaki genç kız, güzelliğine kavuşmak için ...
Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırı Saldırganlardan biri gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ...
3 gün önce doğum günü olan Eflin'in katili için özel ekip kuruldu
YEREL HABERLER 3 gün önce doğum günü olan Eflin'in katili için özel ...
Diyarbakır'da özel okul tartışması
YEREL HABERLER Diyarbakır'da özel okul tartışması
Hak-İş'ten evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Hak-İş'ten evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
Diyarbakır’da ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı Vali Karaloğlu tarafından başlatılan Doğrusu Korur kampanyasıyla vatandaşların bilinçlenmesi amaçlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘Doğrusu Korur’ kampanyası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X