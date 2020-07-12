Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ev ziyaretlerini sürdürüp partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Gönül Seferberliği' kapsamında ilçede gezmedik mahalle bırakmayan Başkan Gezer, partilerine yeni üye kazandırma çalışmalarına da devam ediyor. Başkan Gezer, beraberindekilerle birlikte ev ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretler sırasında partilerine yeni genç üye kazandırma çalışmaları da gerçekleştiren Başkan Gezer, halkın takdirini topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Gezer, “Bağlar’da tüm vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Her gittiğimiz evde sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde aynı zamanda partimize yeni üye kazandırma çalışmaları da yürütüyoruz. Partimize gönül vermiş, üye olmak isteyen vatandaşlarımızın evlerine gidip gereken işlemleri gerçekleştiriyoruz. Halkımızın hizmetkarı olarak vatandaşlarımızın evlerine giderek hem üyelik işlemleri yapma hem de sohbet etme fırsatı buluyoruz. Bundan sonraki günlerde yine hemşehrilerimizi evlerine gidip parti politikalarını anlatıp partimize yeni üyeler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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