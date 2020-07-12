Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Nisan 2020 Salı gününden itibaren geçici süreliğine durdurulan seferler, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun Ulaşım Daire Başkanlığıyla yaptığı toplantının ardından 6 ilçede yeniden başlıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçici süreliğine durdurulan ilçe seferleri, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun Ulaşım Daire Başkanlığı ile yaptığı toplantının ardında 6 ilçede toplu ulaşım hizmeti yeniden başlıyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, kentteki ulaşım hizmeti ile ilgili yapılan toplantının ardından alınan kararla Silvan, Bismil, Ergani, Çınar, Çermik ve Hanı ilçelerine 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren 17 araç ile yeniden toplu ulaşım hizmeti verilecek.

Ulaşımın şehir ve medeniyetin bel kemiği olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, toplantıda vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de değerlendirdiklerini belirterek diğer ilçelerde de ilerleyen süreç içerisinde alınacak tedbirlerle toplu taşım seferlerinin yeniden başlanacağını duyurdu.

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