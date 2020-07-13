Velileri kayıt parası alarak dolandırmakla suçlanıyordu, tutuklandı

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Diyarbakır’da kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan özel okul yöneticisi tutuklandı.

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Özel Maarif Okulları Mozaik Kolejine yeni eğitim öğretim döneminde yaklaşık 500 öğrencini kayıt yaptırdı. Yapılan kaydın ardından aileler, okulun mülk sahibi tarafından haciz işlemi başlatıldığını ve öğretmenlere de uzun zamandır maaşlarının ödenmediğini öğrenmeleri üzerine okulun yolunu tuttular. Okulda haciz işlemi başlatıldığı gören veliler, yöneticilerden kayıt parasının iadesini istedi. Buna cevap alınamaması üzerine veliler okul yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Velilerin suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Haşim Merdoğlu hakkında yakalama kararı çıkarttı. İstanbul’da gözaltına alınan Haşim Merdoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merdoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

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