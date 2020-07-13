‘Keşke’ dememek için 9 kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Keşke’ dememek için 9 kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar

İHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Pullu Tarla köyünde ikamet eden Mehmet Emin Tanrıkulu ile arkadaşı Sadık Ahmet Oğul, 10 yıl sonra 'keşke' dememek için arıcılık işine girdi. 9 kovanla arıcılığa başlayan arkadaşlar, ulaştıkları 80 kovanla talebe yetişmeye çalışıyor.

‘Keşke’ dememek için 9 kovanla arıcılık işine girdiler, siparişlere yetişemiyorlar

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Pullu Tarla köyünde ikamet eden Mehmet Emin Tanrıkulu ile arkadaşı Sadık Ahmet Oğul, 10 yıl sonra ‘keşke’ dememek için arıcılık işine girdi. 9 kovanla arıcılığa başlayan arkadaşlar, ulaştıkları 80 kovanla talebe yetişmeye çalışıyor.
Fırat Üniversitesi arıcılık bölümünden 2015 yılında mezun olan Mehmet Emin Tanrıkulu, bir süre mevsimlik işlerde çalışıp biriktirdiği parayla bal arıcılığı işine girdi. 2017 yıllında 9 kovanla başlayan Tanrıkulu, kovan sayıları artınca köyde çiftçilikle uğraşan arkadaşı Sadık Ahmet Oğul’u da yanına alarak devam etmeye başladı. Tepkilere rağmen genç girişimci arkadaşlar pes etmeyerek kovan sayısını 80’ne çıkarttı. Korona virüs salgınıyla birlikte doğal bal talebine yetişemeyen girişimci arkadaşlar, kovan sayısını arttırmayı hedefliyor.

“9 kovanla başladık, ikinci yıl 42 şuan 80 kovanımız var”
Genç girişimci Mehmet Emin Tanrıkulu, 33 yaşında olduğunu, arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdiğini söyledi. İki yıl okuduktan sonra bu bölgenin arıcılığa, bala elverişli olduğunu bildiği için bu işi yapmaya karar verdiğini aktaran Tanrıkulu, “Sadık Ahmet ile bu işe koyulduk. Boş vaktimizde çok olduğundan dolayı böyle bir şeye karar verdik ve asıl amacımız aslında diğer ballardan ayıran özellik, organik bal üretimi olması. 2017 yılında 9 kovanla başladım. 9 kovanla başladıktan sonra ertesi yıl bu işi daha yüksek kovanlarla devam etmek istedik. İkinci yılda 42 kovanımız vardı, şuanda mevcut 80 kovanımız var. Kovanlarımızın bir kısmı bu bölgede bulunuyor. 55 tanesi bu bölgede bulunurken, geri kalanını başka bölgeye götürdük. Aslında burada fazla arıcılık yapılmıyordu. Tek başıma girdim, kovanlar artıktan sonra tek başına yapılmayacağını anladım. Yanıma Sadık Ahmet’i de aldım. Sadık Ahmet ile beraber 3 yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Tamamıyla organik baldır, hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Arının kendi topladığı, çevreden toplayıp getirdiği nektarilerden oluşan bir baldır. Kilogram fiyatı geçen yıl 200 liradan veriyorduk, bu yılda aynı fiyattan vermeyi düşünüyoruz” dedi.

“10 yıl sonra 'keşke' dememek için başladım"
Korona virüs nedeni ile talebin çok fazla arttığını kaydeden Tanrıkulu, “Balımız yaklaşık olarak 2 ay sonra hazır hale gelecek. Başlamadan önce çalıştığım bir yer vardı. Mevsimsel işti, o işten döndükten sonra biriktirdiğim parayla ilk başta 10’a yakın kovan aldım. Tabi tepkiler vardı, bu bölgede açıkçası daha önce benzer işler yapılmadığı için herkesin doğal olarak bir tereddüttü vardı. Çünkü buraya bir yatırım yapılıyor, kovan başına 500 lira para ödeniyor. 50 tane kovanımız neredeyse yardımcı eşyalarla birlikte 3035 bin liraya mal olabiliyor. Yaptığım zaman 30 yaşındaydım tabi. Yapayım dedim, 10 yıl sonra nereye çıkacak dedim. En azında 10 yıl sonra bu iş için keşke yapsaydım dememek için yapmaya başladım. Mart, nisan, mayıs, haziran ayına kadar yavrulama dönemidir. Arı o sırada bal akımına güçlü bir kadro ile çıkmak ister. Organik bal olduğu için herhangi bir takviyede bulunmuyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıllara meydan okuyan köprü: Malabadi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 9 asır önce yapılan Malabadi Köprüsü, serinlemek isteyen vatandaşların mekanı haline geldi Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar Malabadi Köprüsüne akın etti
YEREL HABERLER Yıllara meydan okuyan köprü: Malabadi Diyarbakır'ın ...
Diyarbakır'ın saklı cenneti: Şeyhandede şelalesi Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesi, tatilcilerin gözde mekanı haline geldi Korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşlar şelalenin altında yüzüp piknik yapmanın keyfini çıkarıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın saklı cenneti: Şeyhandede ...
Elektrik kontağından çıkan kıvılcım evi kül etti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan kıvılcım evi kül etti, ...
Velileri kayıt parası alarak dolandırmakla suçlanıyordu, tutuklandı
YEREL HABERLER Velileri kayıt parası alarak dolandırmakla ...
Baharatta 'demir tozu' tehlikesi
YEREL HABERLER Baharatta 'demir tozu' tehlikesi
Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden ...
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi yakalandı
YEREL HABERLER Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul ...
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
YEREL HABERLER 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan ...
Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 32 dairelik apartman karantinaya alındı
Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Aynı aileden 5 kişide korona virüs tespit edildi, ...
Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 314’üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 314’üncü gününde
HDP önündeki eylemde 314'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 314'üncü gün
Babaları tarafından rehin alınan 3 çocuk polisin çalışması ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Babaları tarafından rehin alınan 3 çocuk polisin ...
Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı
YEREL HABERLER Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp gençleri spora kazandırıyor Asurspor Voleybol Kulübü'nün de başkanlığını yapan Kayaalp, bölgede terör örgütlerinin faydalanmaya çalıştığı gençleri çim hokeyi ve basketbol gibi branşlara da hazırlıyor
YEREL HABERLER MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp gençleri spora ...
Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Çocuklarını bıçakla rehin alan baba, biber gazıyla ...
Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı iş kadını Hülya Aşkan dünyaevine girdi
Bağlar caddeleri asfalt ve parke taşlarıyla güzelleşiyor
YEREL HABERLER Bağlar caddeleri asfalt ve parke taşlarıyla ...
Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara yansıttı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara ...
Diyarbakır'da iple boğularak öldürüldüğü iddia edilen küçük kızın annesi konuştu Anne Hülya Teker: "Kızım sara hastasıydı, nefes alamamış can çekişerek öldü"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iple boğularak öldürüldüğü iddia edilen ...
Hasuni Mağaraları turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Hasuni Mağaraları turizme kazandırılıyor
Dicle’de korona virüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza
YEREL HABERLER Dicle’de korona virüs tedbirlerine uymayan 22 kişiye ...
HDP önündeki eylemde 313'üncü gün; aile sayısı 137 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 313'üncü gün; aile sayısı 137 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X