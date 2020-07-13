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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu, hizmet ve projelere dönük çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, spordan kültüre, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya kadar Diyarbakır'ın kentsel gelişimine yönelik Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantılara hafta sonunda da devam etti.

Vali Karaloğlu, hizmet ve projelere dönük çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, spordan kültüre, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya kadar Diyarbakır’ın kentsel gelişimine yönelik Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantılara hafta sonunda da devam etti.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde farklı alanlarda hizmet sunan daire başkanları ile görüşmelerini sürdüren Vali Karaloğlu, kentin ulaşımıyla ilgili cumartesi günü gerçekleştirdiği toplantıların ardından bugün de Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kırsal Hizmetler ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları yetkilileriyle birer toplantı yaptı. Toplantılarda Vali Karaloğlu’nun yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör ile daire başkanları ve şube müdürleri yer aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunum ile başlayan ilk toplantıda Vali Karaloğlu, başkanlıkça yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Toplumsal açıdan aile kurumuna ve kadının toplumdaki yerine vurgu yapan Vali Karaloğlu, çalışmaların aksatılmadan devam ettirilmesini istedi.

Önemli projeler hayata geçirilecek
Ardından, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ile bir toplantı yapan Vali Karaloğlu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaşlıların evde bakım ve temizliği ile aktif bir yaşlanma sürecini kapsayan Yaşlı Destek Programı ve 7 ila 15 yaş arasındaki çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulacak Çocuk Akademisi Projesi ile 450 Evler Altyapı Güçlendirme Projelerinin altını çizen Vali Karaloğlu, yapılan ve devam eden çalışmalar kadar hayata geçirilmesi planlanan projelerin de belediye hizmetlerinin sürekliliği açısından önemli olduğunu ifade ederek özellikle pandemi sürecinde vatandaşa sunulan hizmetlerin ve planlanan projelerin aksamaması adına yapılabileceklerle ilgili yetkililerle istişarelerde bulundu.
Son toplantısını Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ile gerçekleştiren Vali Karaloğlu, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerce verilen brifingin sonrasında, yapılacak projeler hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Diyarbakır’ın tarımsal faaliyetlerde bölgede ve Türkiye’de önemli bir yeri olduğuna değinen Vali Karaloğlu geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları değerlendirdi. 200 bin adet badem, fıstık, ceviz ve muhtelif meyveleri kapsayan fidanların üreticiye dağıtılmasının planlandığı meyveciliğin geliştirilmesi projesi, sulama kanalları, bendler gibi su kaynaklarında azami derecede faydalanılmasını sağlayacak tarımsal sulama suyu tesisleri projesi ve ipek böcekçiliğinin desteklenmesine yönelik projelerin üzerinde durarak tarımsal kalkınmaya hız verilmesi gerektiğini söyledi. Bunların yanında Vali Karaloğlu yapımı devam eden organik yöresel ürünler pazarının tamamlanarak vakit kaybetmeden vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.

Vali Karaloğlu vatandaşlarla sohbet etti
Yoğun geçen toplantıların ardından Diyarbakırlıların sıklıkla ziyaret ettiği İçkale’de vatandaşlarla sohbet eden Vali Karaloğlu, yeni evli bir çift ve yakınlarıyla fotoğraf çekinip çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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