AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer’den Beyoğlu’na ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu makamında ziyaret ederek devam eden hizmet çalışmaları hakkında bilgi aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 20 yıl sonra HDP’den AK Parti’ye geçen ilçede Başkan Beyoğlu’nun 20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 yılda hayata geçirerek başarılı bir belediyecilik örneği ortaya koyduğunu belirten Gezer, bu durumun kent adına memnuniyet verici olduğunu söyledi. Gezer, “Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ile birlikte sürekli olarak sahadayız, vatandaşlarımızın arasındayız. Yaptığı çalışmaları ve hizmetleri bizzat görüyorum. Halkımız yapılan hizmetlerin farkında ve takdir ediyor. Kendisini ziyaret ederek devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Bağlar’a hizmet belediyeciliğini getiren başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Beyoğlu da amaçlarının Bağlar’a hak ettiği hizmetleri kazandırmak olduğuna dikkat çekerek ziyaret nedeniyle Gezer’e teşekkür etti.

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