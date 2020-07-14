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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 yıl sonra hizmetle tanıştılar

İHA

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından 20 yıl sonra sıcak asfalt hizmeti ile tanışan 20 bin nüfuslu Selahattin Eyyubi Mahallesinin kaldırım ve ara sokaklarındaki parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

20 yıl sonra hizmetle tanıştılar

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi tarafından 20 yıl sonra sıcak asfalt hizmeti ile tanışan 20 bin nüfuslu Selahattin Eyyubi Mahallesinin kaldırım ve ara sokaklarındaki parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.
Bağlar Belediyesi tarafından 20 yıl sonra sıcak asfalt hizmeti ile tanışan 20 bin nüfuslu Selahattin Eyyubi Mahallesinin kaldırım ve ara sokaklarındaki parke taşı döşeme çalışmaları da tamamlandı. Asfalt ve parke taşı çalışmalarından sonra güzel bir görüntü kazanan mahalle ulaşımda yıllar sonra rahat nefes aldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile birlikte Selahattin Eyyubi Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunup bazı vatandaşların evlerine misafir olarak yapılan hizmetler hakkında mahalle sakinlerinin görüşlerini aldı.

“Vatandaşlarımız huzurlu bir yaşama kavuştu”
Bir süreden beri mahallede sıcak asfalt ve parke taşı döşemeye yönelik hizmet çalışması yürüttüklerini belirten Başkan Beyoğlu, “Bizim üç misyonumuz var. Hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğini bir arada yürüterek uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamamaktan şikayetçi olan milletimize layık olduğu kaliteli yaşamın altyapısını ve imkanlarını kazandırmaya çalışıyoruz. Selahattin Eyyubi Mahallemizde caddelerimize önce kaliteli ve uzun ömürlü sıcak asfalt serimi yaptık, ardında da kaldırım ve ara sokaklara parke taşları döşedik. Vatandaşımız huzurlu bir yaşama kavuştu, ulaşım nefes aldı. Cadde ve sokaklarımızda artık çok daha güzel görüntüler var” dedi.

Öğretmenler Caddesindeki asfaltlama da tamamlandı
Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehir içindeki caddelerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, son olarak Öğretmenler Caddesi’ni baştan aşağı asfaltlayarak modern ve kullanışlı hale getirdi. Yeni tip korona virüs salgını ve sıcak havaya rağmen devam titiz bir şekilde sürdürülen çalışmalardan sonra cadde ulaşıma yeniden açıldı.

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