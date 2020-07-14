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FLAŞ

DHA

FLAŞ


DİYARBAKIR'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon başlatan polis, aralarında HDP'li yönetici ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı, 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır
2020-07-14 17:45:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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