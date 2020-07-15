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Bir babanın 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi Diyarbakır’da 2 ay önce erkek arkadaşına kaçan 15 yaşındaki Hidayet A.’nın babası, yaşı küçük olan evladına kavuşmak istiyor Kızının kaçtığı erkek arkadaşının ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden acılı baba, evladına kavuşacağı günü iple çekiyor

İHA

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan Mehmet A.'nın 15 yaşındaki kızı Hidayet, yaklaşık 2 ay önce erkek arkadaşına kaçtı. Kızının kaçtığı erkek arkadaşının ailesi tarafından zorla tutulduğunu savunan acılı baba, evladına kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor.

Bir babanın 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi Diyarbakır’da 2 ay önce erkek arkadaşına kaçan 15 yaşındaki Hidayet A.’nın babası, yaşı küçük olan evladına kavuşmak istiyor Kızının kaçtığı erkek arkadaşının ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden acılı baba, evladına kavuşacağı günü iple çekiyor

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yaşayan Mehmet A.’nın 15 yaşındaki kızı Hidayet, yaklaşık 2 ay önce erkek arkadaşına kaçtı. Kızının kaçtığı erkek arkadaşının ailesi tarafından zorla tutulduğunu savunan acılı baba, evladına kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor.
Olay, yaklaşık 2 ay önce Eğil ilçesi Balaman köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Hidayet A., erkek arkadaşı Yusuf D. ile kaçtı. Hidayet A.'nın babası Mehmet A., kızını Yusuf D.'nin babası Şevket D. ve annesi Hatun D.'den defalarca istediğini, her seferinde, 'gelin sorunumuzu örf adetle çözelim. Yoksa kızınızı vermeyeceğiz, kızınızı görmeyeceksiniz' cevabını aldığını ileri sürdü. Baba Mehmet D., jandarmanın bir kaç kere köye gittiğini, ama köylülerin akraba olduğu için kızın yerini jandarmaya söylemediklerini iddia ederek, yetkililere kızının geri getirilmesi çağrısında bulunup evladını okutacağını söyledi.

"15 yaşında kızın evlenmesine karşıyız"
Baba Mehmet A., iki aydır kızının kaçtığını, iki ay içinde savcılığa, karakola müracaat ettiklerini söyledi. Ailenin köylerinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan komşu köy olduğunu anlatan baba Mehmet A., "Tanınan ailedir, bellidir kimin kaçırdığı. Biz kızı istiyoruz, onlar diyor ki, 'kendi aramızda örf, adetle davamızı barışla bitirelim. Yoksa kızı size göstermeyiz.' Kızın yaşı 15'tir, öğrencidir. Benim gayem kızımı getirip okutup, okuluna devam ettirmek için çabalıyorum. Bunlar diyor ki, 'biz kızı saklarız, devlet de gelse kızı vermeyiz, yerini de söylemeyiz. Ya bu şartımızı yerine getirip barışırız ya da kızı size gösteremeyiz.' Ne dinen ne de kanunen karşılığı yok, 15 yaşında kızın evlenmesine karşıyız. Kızım daha öğrenci, kızımı onlardan alıp okula götürmek için çabalıyorum. Zaten rızam yok, hiç de razı değilim. Benim çabam yetkililerden yardım istiyorum. Bir iki sefer baskın yapıldı, yakalanmadı. Onlarda diyor ki, 'kimse bize yardımcı olmuyorlar.' 5060 hane tamamı öz amca oğulları, bir birlerine yardımcı oluyorlar. Kimse bize, devlete yardımcı olmuyor. Kız zaten 15 yaşında, 15 yaşında olan zaten çocuk sayılıyor. Şimdiye kadar kızımla görüştürülmedim, telefonda bile görüştürmüyorlar. Yetkililerden, İçişleri Bakanlığından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hepsinden yardım istiyorum" dedi.
Yusuf D.'nin annesi Hatun D. ise kızın kendisinin oğluna kaçtığını ve kendisinin dönmek istemediğini söyledi. Köyde buna benzer olayların olduğunu belirten Hatun D., kızın ailesine sorunu kendi aralarında çözmek istediklerini Hidayet A.'nın babası Mehmet A.'ya ilettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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