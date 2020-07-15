Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

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DiyarbakırEğil yolunda ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 22.45 civarında DiyarbakırEğil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABA 603 plakalı ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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