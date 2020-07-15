Abbas Gündüz: “15 Temmuz Direnişi millettin iradesine sahip çıktığı gündür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abbas Gündüz: “15 Temmuz Direnişi millettin iradesine sahip çıktığı gündür”

İHA

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz direnişinin milletin iradesine sahip çıktığı gün olduğunu söyledi.

Abbas Gündüz: “15 Temmuz Direnişi millettin iradesine sahip çıktığı gündür”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, 15 Temmuz direnişinin milletin iradesine sahip çıktığı gün olduğunu söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gündüz, Türkiye olarak 15 Temmuz 2016’da 251 şehit, 2 bin 196 gazi verdiklerini söyledi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Ama bu hain, alçak darbe girişimi Türkiye halkı olarak bizim kenetlenmemize, birbirimize sımsıkı sarılmamıza ve ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bu FETÖ'cülere, onları destekleyen hainlere, dik duruş göstermemize vesile oldu. Başta gazi meclisimiz olmak üzere Diyarbakır’dan Trabzon’a, Karabük’e Iğdır'dan Edirne’ye, Van’dan, Bingöl'den İzmir'e kadar bütün il ve ilçelerde bu coşku sokağa yansımış, ellerine ay yıldızlı bayrağı alan herkes etnik kökenine, inancına ve dünya görüşüne bakmaksızın sokaklara çıkarak şehit ailelerine ve gazilere desteğini açık bir şekilde ifade etti. Türk'ü de Kürt’ü de Zaza’sı da Laz’ı da Abaza’sı da Çerkez’i de Azeri’si de herkes aynı dava uğruna aynı amaç uğruna 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri anmak için bir bütün olarak sokaklardaydı. Bu birlik bütünlük ve kardeşlik ruhu adeta yıllar önce haçlı zihniyetine karşı Çanakkale de Sarıkamış’ta Galiçya’da Dumlupınar’da atalarımızın göstermiş olduğu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhunu bizlere hatırlattı. Bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhumuz devam ettiği müddetçe yaşadığımız bu coğrafyada hep bağımsız olarak kalacak başımız dik bir şekilde bütün dünya mazlum ve mağdurlarının da umudu halinde olan bir ülke konumumuzu inşallah hep korumuş olacağız" dedi.

"Kardeşliğimizi bozamayacaksınız"
Dün olduğu gibi, bu ülkenin Seyit Onbaşılarının, Ömer Halis Demir'lerinin, Kara Fatma'larının, Nene Hatunlarının asla bitmeyeceğini ifade eden Gündüz, "Ay yıldızlı bayrak göklerden inmeyecek, mübarek ezan sesi minarelerden dinmeyecek. Vatandaşlarımızın dün bütün meydanlarda dile getirdiği ortak önemli bir mesaj ise bu ülkenin üzerinde gözü olan bu ülkenin halklarını bölmek parçalamak ve aralarına fitne tohumlarını ekmek isteyen içteki ve dıştaki şer odaklarınaydı. Vatandaşlarımız bu şer odaklarına hep bir ağızdan bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalamayacaksınız kardeşliğimizi bozamayacaksınız şeklinde haykırışlarıydı. Ortaya konulan bu birlik ve beraberlik mesajları sergilenen tavır Türkiye’yi bölmeye parçalamaya bozmaya çalışanlara adeta bir Osmanlı tokadı niteliğindeydi. Beklentimiz odur ki bu kararlılığı bu net mesajları duyan şer odakları bir daha asla bu ülkenin üzerinde ameliyat yapmaya bu ülkeyi bölmeye parçalamaya tevessül etmemeleridir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülkeyi bölmeye parçalamaya çalışanlar bilmelidirler ki bu ülkenin aziz insanları canları ve kanları pahasına mücadele vererek bu ülkenin bölünmesine ve parçalanmasına asla müsaade etmeyeceklerdir. Bu vesilelerle Çanakkale’den günümüze kadar bu ülke bu bayrak bu ezan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarına feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anarken gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı
Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Bir babanın 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi Diyarbakır’da 2 ay önce erkek arkadaşına kaçan 15 yaşındaki Hidayet A.’nın babası, yaşı küçük olan evladına kavuşmak istiyor Kızının kaçtığı erkek arkadaşının ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden acılı baba, evladına kavuşacağı günü iple çekiyor
YEREL HABERLER Bir babanın 15 yaşındaki kızına kavuşma ...
Dicle HEM'de sanal sergi dönemi
YEREL HABERLER Dicle HEM'de sanal sergi dönemi
Rimena Giyim ile kadınlar güzel giyinmenin sırlarını keşfediyor
YEREL HABERLER Rimena Giyim ile kadınlar güzel giyinmenin sırlarını ...
15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ’cülerden temizlendi DÜ’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 212 öğretim üyesi ihraç edildi DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yıkılmış bir üniversiteyi devraldık" "Hain darbe girişiminin ardından 212 öğretim üyesi ihraç edildi, ihraçların devamı gelebilir"
YEREL HABERLER 15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ’cülerden ...
Diyarbakır'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz
Diyarbakır'da, '15 Temmuz Zaferi' temalı Dijital Gösterim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, '15 Temmuz Zaferi' temalı Dijital ...
15 Temmuz Zaferi Diyarbakır’da Dijital Gösterim Merkezi'nde yaşatılacak
YEREL HABERLER 15 Temmuz Zaferi Diyarbakır’da Dijital Gösterim ...
Evlat nöbetindeki ailelerden 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi FETÖ ve PKK'ya yar etmeyeceğiz
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi ...
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: "Biz koronadan değil korona bizden korksun"
YEREL HABERLER Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: "Biz ...
Diyarbakır'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
20 yıl sonra hizmetle tanıştılar
YEREL HABERLER 20 yıl sonra hizmetle tanıştılar
Dürdane Beyoğlu, bayram öncesinde çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Dürdane Beyoğlu, bayram öncesinde çocukları ...
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer’den Beyoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer’den Beyoğlu’na ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 316'ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 316'ncı gününde
Çocuklarının geleceği için kayıt yaptıran velilerin mağduriyetlerine mağduriyet eklendi
YEREL HABERLER Çocuklarının geleceği için kayıt yaptıran velilerin ...
Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı Korona virüs nedeni ile uzun süredir eve hapsolan vatandaşlar, kendilerini Sinek Çayına attı
YEREL HABERLER Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı Korona virüs ...
15 Temmuz şehidinin yeğeni: Seve seve şehadete gideriz
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin yeğeni: Seve seve şehadete ...
Diyarbakır Ulu Cami'den Ayasofya'ya kucak dolusu sevgi mesajı Diyarbakır’daki STK’lardan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek
YEREL HABERLER Diyarbakır Ulu Cami'den Ayasofya'ya kucak dolusu ...
HDP önündeki eylemde 315'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 315'inci gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X