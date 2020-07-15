DAM ile İSTAC arasında iş birliği protokolü imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAM ile İSTAC arasında iş birliği protokolü imzaladı

İHA

Diyarbakır'ın ilk arabuluculuk merkezi olan Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi yeni yerleşkesinde hizmet vermeye başladı. Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi ile İstanbul Tahkim Merkezi ile iş birliği protokolü imzalandı.

DAM ile İSTAC arasında iş birliği protokolü imzaladı

Diyarbakır’ın ilk arabuluculuk merkezi olan Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi yeni yerleşkesinde hizmet vermeye başladı. Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi ile İstanbul Tahkim Merkezi ile iş birliği protokolü imzalandı.
Diyarbakır’ın ilk arabuluculuk merkezi yeni yerleşkesinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Konu ile ilgili konuşan Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Uzm. Arb. Gülben Elhakan, Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi olarak kentin ilk, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sayılı merkezlerinden biri ve lokomotifi olması bakımından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Elhakan, “Haziran ayı itibariyle çözüm ortağı ve muhataplarımıza daha konforlu hizmet verebilmek adına tüm fiziksel yapı ve tasarımın arabuluculuğa ve tahkime elverişli olarak dizayn edildiği yeni yapımıza geçtik. Yeni yerleşkemize geçmekle birlikte, uyuşmazlıkların daha hızlı çözülebilmesi için 12265 sayılı kanun ile Kurulu İstanbul Merkezi ile iş birliği, İstanbul Tahkim Merkezi ile işbirliği protokolü imzaladık. İstanbul Tahkim Merkezi, ‘MedArb Projesi’ ile ilgili ilk adımı Kasım 2019’da “STAC ArabuluculukTahkim Kurallarını dünyada ilk kez oluşturup kurumsal web sitesinde yayınlayarak iş dünyası için çok önemli bira adım attı. Bu adımın en önemli kısmı arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapılması idi. 24 Haziran 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenen törende 130 arabuluculuk merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreni ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar’ın katılımı ile gerçekleştirildi. İSTAC ile işbirliği protokolü imzalayan merkezlerden biri de Diyarbakır Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi oldu. Atılan imzalarla, arabuluculuk kurumlarında anlaşma sağlanamayıp çözümsüz kalan 83 bini aşkın ticari uyuşmazlık dosyası tahkime yöneltilerek hızlı ve kolay çözüme kavuşabilecek. 2 ay içerisinde arabulucuda çözülmeyen ticari uyuşmazlıklar, 3 aylık seri tahkim yargılaması ile çözümlenebilir hale gelmiş olacak” dedi.

“Yargıda müthiş bir yoğunluk var”
Pandemi sürecinin ağır bir şekilde geçirildiğini hala bu süreç içerisinde olduklarını belirten Elhakan, “Malumunuz ağır bir pandemi süreci geçirdik, aslına bakarsanız hala bu sürecin içerisindeyiz. 11 Mart15 Haziran tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kararı ile neredeyse tüm yargılama faaliyetleri durdu. Hem ertelenen adalete erişi ihtiyacı hem de bizatihi pandeminin bir çok alanda neden olduğu hukuki uyuşmazlıklar ki nedir bunlar; işçiişveren uyuşmazlıkları söz konusu, iş akdinin feshi, ücretsiz izin, ücretlerin ödenmemesi gibi kira uyuşmazlıkları hem konut hem de işyeri ve AVM kiralamaları ile ilgili özellikle uyarlama davaları ciddi bir yığılma söz konusu yine gerek borçlar hukuku, ticaret hukuku, tüketici hukuku alanlarında yapılan sözleşmelerin pandemi nedeniyle yerine getirilememesi söz konusu. Tüm bu uyuşmazlıklar normalleşme ile birlikte adliyelere taşındı. Bu durumda normal dönemde istinaf süreci ile birlikte dava türüne göre 35 yıl süren bir davanın bir miktar daha uzaması söz konusu olacak” diye konuştu.

"Önümüz adli tatil ancak arabuluculuk faaliyeti devam edecek"
Adli tatilde arabuluculuk faaliyetlerinin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Elhakan, “Tüm bu yoğunluğa ilaveten 20 Temmuz itibariyle adli tatil başlayacak bu durum nedeniyle normal ertelenme süresi olan 35 aya bir 40 günün daha eklenmesi anlamına geliyor. Oysa arabuluculuk faaliyeti pandemide devam ettiği gibi adli tatilde de devam edecek. Üstelik 1 günde bile çözüme kavuşturulan uyuşmazlıklar söz konusu iken yargıya giderek yıllarca sürecek bir yargılamaya muhatap olmak tercih edilen bir yöntem olmamalıdır” şeklinde konuştu.

“Hijyen açısından tüm önlemler alınıyor”
Hijyen açısından tüm önlemlerin alındığını belirten Elhakan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Maalesef pandemiden çıkmış değiliz, risk halihazırda halen devam ediyor. Adliyede Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan önlemler değerli ve önemli elbet ama insan yoğunluğunun olduğu yerlerde ki adliyeler bunların başında geliyor salgın önemli bir risk faktörü olmaya devam ediyor. Oysa merkezimiz geniş ve ferah toplantı odalarında randevu sistemi ile çalıştığından risk oluşturacak bir yoğunluk oluşturmamaktadır. Yine merkezimiz düzenli olarak dezenfekte edilmekte, sosyal mesafe önlemleri, maske ve kişisel hijyen kurallarına en üst düzeyde uyulmaktadır.”

“Arabuluculukta süreci tarafların iradesi yönlendirir”
Arabuluculuk sürecinin tarafların iradesiyle yönlendirildiğini de anlatan Elhakan, “Başlama, devam etme, anlaşıp anlaşmama konusunda tamamen tarafların inisiyatifinde yürüyen bir süreç olduğundan taraflar öngörmedikleri bir sonuç ile karşılaşmazlar, uyuşmazlıkta orta yok bulunarak iki tarafında kazanacağı bir sonuca varma durumu çok yüksektir. Oysa yargıda, yargılama makamının hükmü söz konusudur. Bu hükümde biri kazanırken biri kaybeder, ancak kimin kazanacağı hiçbir zaman yüzde yüz öngörülebilir değildir” dedi.

“Dava yolu masraflıdır”
Davaya gidilmesi durumunda masraf oluşacağını da aktaran Elhakan, “Dava açarken başvurma, karar, ıslah harçlarının yanında; keşif, bilirkişi, posta, delil tespiti, gider avansı gibi masrafları davanın niteliğine göre ödemek zorunda kalırsınız. Bu masraflar yine dava türüne göre bin 500 liradan başlar on binlerce lirayı bulabilir. Fakat uyuşmazlığı arabuluculukta çözmek isterseniz, hiçbir harç ödemeden sadece arabuluculuk ücreti ödenerek ya da vekil ile temsil yapılıyor ise davaya nazaran daha makul bir vekalet ücreti ile ödeyerek süreci sonlandırmak mümkündür. Hem arabuluculuk yolunun işleyişi hem de sonucu taraflar yönünden yüzde yüz oranında kesin ve öngörülebilir bulunmaktadır. Zaten tarafların öngörmediği bir gidişat söz konusu olduğunda her bir yanın anlaşma yapmama gibi bir hakkı bulunduğundan önlerinde öngörülemeyen bir tabloyla karşılaşmaları mümkün bulunmamaktadır” diye konuştu.

“Arabuluculukta ilişkiler devam eder”
Arabuluculukta manevi yönden huzursuzluk yaşanmayacağını da anlatan Elhakan, “Her iki tarafın kazanacağı ve el sıkışarak ayrıldıkları bir süreç olduğundan, ticari ve iş ilişkileri devam devam edecek, manevi yönden huzursuzluk yaşamayacaklardır. Oysa yargı yolunda tarafların yumrukları sıkılı ve yargılama sonunda bir kaybeden olacağından ilişkinin mevcudiyeti ve geleceği büyük ölçüde zarar görecek, çatışma ortamı oluşacak, gönül kırıklıkları yaşanacaktır. Taraflar artık birer birer hasım olacaklar, ilk fırsatta karşıdakine zarar vermek isteyeceklerdir. Dolayısı ile aslında arabuluculuk bir toplumsal uzlaşı ve barış projesidir. Tüm halkımızı hukuki sorunlarını yetkin arabulucular huzurunda, kaliteli, güvenli ve konforlu bir ortamda çözmek üzere Diyarbakır Arabuluculuk Merkezine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malabadi Köprüsü adına şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Malabadi Köprüsü adına şiir ve kompozisyon yarışması ...
Abbas Gündüz: “15 Temmuz Direnişi millettin iradesine sahip çıktığı gündür”
YEREL HABERLER Abbas Gündüz: “15 Temmuz Direnişi millettin iradesine ...
Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı
Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Bir babanın 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi Diyarbakır’da 2 ay önce erkek arkadaşına kaçan 15 yaşındaki Hidayet A.’nın babası, yaşı küçük olan evladına kavuşmak istiyor Kızının kaçtığı erkek arkadaşının ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden acılı baba, evladına kavuşacağı günü iple çekiyor
YEREL HABERLER Bir babanın 15 yaşındaki kızına kavuşma ...
Dicle HEM'de sanal sergi dönemi
YEREL HABERLER Dicle HEM'de sanal sergi dönemi
Rimena Giyim ile kadınlar güzel giyinmenin sırlarını keşfediyor
YEREL HABERLER Rimena Giyim ile kadınlar güzel giyinmenin sırlarını ...
15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ’cülerden temizlendi DÜ’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantıları tespit edilen 212 öğretim üyesi ihraç edildi DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yıkılmış bir üniversiteyi devraldık" "Hain darbe girişiminin ardından 212 öğretim üyesi ihraç edildi, ihraçların devamı gelebilir"
YEREL HABERLER 15 Temmuz sonrası 'yıkılan' üniversite FETÖ’cülerden ...
Diyarbakır'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz
Diyarbakır'da, '15 Temmuz Zaferi' temalı Dijital Gösterim Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, '15 Temmuz Zaferi' temalı Dijital ...
15 Temmuz Zaferi Diyarbakır’da Dijital Gösterim Merkezi'nde yaşatılacak
YEREL HABERLER 15 Temmuz Zaferi Diyarbakır’da Dijital Gösterim ...
Evlat nöbetindeki ailelerden 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi FETÖ ve PKK'ya yar etmeyeceğiz
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi ...
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 23 gözaltı
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: "Biz koronadan değil korona bizden korksun"
YEREL HABERLER Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: "Biz ...
Diyarbakır'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış
Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
20 yıl sonra hizmetle tanıştılar
YEREL HABERLER 20 yıl sonra hizmetle tanıştılar
Dürdane Beyoğlu, bayram öncesinde çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Dürdane Beyoğlu, bayram öncesinde çocukları ...
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer’den Beyoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer’den Beyoğlu’na ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 316'ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 316'ncı gününde
Çocuklarının geleceği için kayıt yaptıran velilerin mağduriyetlerine mağduriyet eklendi
YEREL HABERLER Çocuklarının geleceği için kayıt yaptıran velilerin ...
Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı Korona virüs nedeni ile uzun süredir eve hapsolan vatandaşlar, kendilerini Sinek Çayına attı
YEREL HABERLER Tatilcilerin yeni rotası: Sinek Çayı Korona virüs ...
15 Temmuz şehidinin yeğeni: Seve seve şehadete gideriz
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidinin yeğeni: Seve seve şehadete ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X