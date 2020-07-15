Mızraklı’ya verilen ceza onandı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanıyken İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve daha sonra terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Selçuk Mızraklı’nın cezası Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019’da görevden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Mızraklı, terör örgütü üyeliği kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Mızraklı, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyesi olmak suçuyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mızraklı’nın cezası Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

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