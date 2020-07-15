Başkan Beyoğlu 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilen ihanet girişimi sırasında şehit olan polis memuru Halit Gülser ile vatandaşlardan Askeri Çoban'ın mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Halit Gülser, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığına FETÖ mensupları tarafından düzenlenen hava saldırısında 15 Temmuz gecesi şehit oldu. Erganili olan Askeri Çoban ise aynı gece İstanbul'da hain kalkışmaya karşı direniş saflarına koşarken FETÖ'cü teröristlerin keskin nişancı saldırısı sonucu şehadete ulaştı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şehitlerin Dicle ve Ergani ilçelerindeki mezarlarını ziyaret ederek dua etti.



"Şehitlerimize karşı dua görevimizi yerine getirdik"

Duygu dolu anlar yaşayan Beyoğlu, tarih boyunca kanıyla ve canıyla bu toprakları vatan yapan milletin 15 Temmuzda da vatanı hainlere karşı korumak için bedel ödediğini söyledi. Beyoğlu, “Necip milletimizin yiğit evlatları gösterdikleri şanlı direniş ile karanlığa çevrilmek istenen geceyi aydınlığa çevirdi. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kutlu mücadelesini hiç bir zaman unutmayacağız. Bu amaçla kabirlerini ziyaret ederek dua görevimizi ifa ettik. 15 Temmuz 2016'da liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hainlere unutamayacakları bir tokat atan milletimizin egemenliğine kimse göz dikemeyecek” dedi.

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