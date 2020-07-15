Yenişehir Belediyesinden 15 Temmuz 'Milli Birlik' etkinliği Kaymakam Murat Beşikci: “Terörist başı Fettullah Gülen ve onun yandaşları Yahudi mezarına, Hristiyan mezarlarına gömülmeye mahkum olmuşlardır”

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde hava şehitliğine ziyarette bulundu.

FETÖ'nün 2016 yılında kalkıştığı ve 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Şehitlik Mahallesi hava şehitliğinde düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 15 Temmuz gazisi Yüksel Akın, İlker Bodur, şehit ve gazi yakınları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Murat Beşikci, şehitlerin kutsal emaneti şehit yakınlarını, gazilerini sevgiyle, hürmetle andıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, "Amerika’da kaçak hayatı yaşayan terörist başı Fettullah Gülen ve onun yandaşları canlarını teslim etme anı geldiğinde Yahudi mezarına, Hristiyan mezarlarına gömülmeye, milletimizin gönlünde de ilelebet dünya ve ahirette vebali ödenmeyecek bir hainlikle anılmaya mahkum olmuşlardır. Ben bu vesile ile 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günümüzü tebrik ediyor, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere Malazgirt’ten, Çanakkale’ye, Kurtuluş savaşından terörle mücadeleye canlarını vatani için seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların kutsal emaneti şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Etkinlikte şehit düşen 251 vatandaş için hava şehitliğinde mevlit okutuldu. Yenişehir ilçesinde bulunan Kur'an kurslarında okunan 251 hatim şehit ruhlarına bağışlandı. Etkinlikte hava şehitliği girişinde şehitler için Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanlığı tarafından lokma döküldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.