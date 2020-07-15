Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

'Başı ya da sonu olmayan bir hikâye'



Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren Umut Bozbey (17) ile Özkan Aydın (14), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı kırsal Dereboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Umut Bozbey ve Özkan Aydın, sıcak havadan bunalarak serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra iki çocuğun da suda çırpındığını gören yakınları kendi imkanları ile kurtarma çalışması başlattı. Sulama kanalına giren yakınları, Umut ve Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Sulama kanalından çıkarılan Umut ve Özkan'ın cansız bedeni, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN

2020-07-15 19:56:12



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