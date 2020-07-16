Çölyak hastasının yardım çığlığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çölyak hastasının yardım çığlığı

İHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşayan çölyak hastası 37 yaşındaki Murat Üstün, hastalığından dolayı işsiz kaldı. Maddi durumunun olmadığını ve yiyeceklerinin de pahalı olduğunu belirten Çölyak, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.

Çölyak hastasının yardım çığlığı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan çölyak hastası 37 yaşındaki Murat Üstün, hastalığından dolayı işsiz kaldı. Maddi durumunun olmadığını ve yiyeceklerinin de pahalı olduğunu belirten Çölyak, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.
Çınar'da ikamet eden Murat Üstün, çölyak hastası olduğu için buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi unlu mamuller tüketemiyor. Hastalığından dolayı kimsenin kendisine iş vermediğini belirten Üstün, evlenemediğini, aile kurmak istediğini dile getirerek yetkililere yardım çağrısında bulundu. Buğday, arpa, yulaf, çavdar unlu mamuller hiçbir şey yiyemediğini aktaran Üstün, "Gittiğim bütün kamu kurumları yüzüme kapanıyor. Ben çölyak hastası olduğum için daimi bir iş istiyorum. İş için özel sektöre, resmi kurumlara gidiyorum kapılar hep benim yüzüme kapanıyor. Şu anda çalışamıyorum, yiyeceklerim pahalı olduğu için karşılayamıyorum. Onun için devlet büyüklerimizden yardımcı olmalarını istiyorum. Evliliği düşünüyorum, bir evim, mutlu yuvam olsun diye. Benim işim gücüm olmadığı için kimse bana kızını vermiyor. Hastalığımın tedavisi yoktur. Ömür boyudur, ömür boyu da perhizdir. Yiyeceklerimizde pahalı olduğu için karşılayamıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır’a bıraktılar
YEREL HABERLER 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri ...
Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde
Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar
YEREL HABERLER Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla ...
Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti
Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu ...
Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ...
Eriyen asfalt kazaya davetiye çıkardı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Eriyen asfalt kazaya davetiye çıkardı: 1 yaralı
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için 'Ölümsüz Kahramanlar' sergisi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için 'Ölümsüz ...
15 Temmuz'un şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz'un şehitleri Diyarbakır'da kabirleri ...
Diyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı 15 Temmuz şehitleri anıldı
Yenişehir Belediyesinden 15 Temmuz 'Milli Birlik' etkinliği Kaymakam Murat Beşikci: “Terörist başı Fettullah Gülen ve onun yandaşları Yahudi mezarına, Hristiyan mezarlarına gömülmeye mahkum olmuşlardır”
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden 15 Temmuz 'Milli Birlik' ...
Çöpleri karıştırırken koronaya yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
YEREL HABERLER Çöpleri karıştırırken koronaya yakalandı, dışarı ...
Başkan Beyoğlu 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu 15 Temmuz şehitlerini unutmadı
Mızraklı’ya verilen ceza onandı
YEREL HABERLER Mızraklı’ya verilen ceza onandı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 317’nci gününde Çocukları dağa kaçırılan aileler: "FETÖ ile PKK birdir"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 317’nci ...
DAM ile İSTAC arasında iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER DAM ile İSTAC arasında iş birliği protokolü imzaladı
Malabadi Köprüsü adına şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenecek
YEREL HABERLER Malabadi Köprüsü adına şiir ve kompozisyon yarışması ...
Abbas Gündüz: “15 Temmuz Direnişi millettin iradesine sahip çıktığı gündür”
YEREL HABERLER Abbas Gündüz: “15 Temmuz Direnişi millettin iradesine ...
Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ambulansa taşlı saldırı
Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Bir babanın 15 yaşındaki kızına kavuşma mücadelesi Diyarbakır’da 2 ay önce erkek arkadaşına kaçan 15 yaşındaki Hidayet A.’nın babası, yaşı küçük olan evladına kavuşmak istiyor Kızının kaçtığı erkek arkadaşının ailesi tarafından zorla tutulduğunu iddia eden acılı baba, evladına kavuşacağı günü iple çekiyor
YEREL HABERLER Bir babanın 15 yaşındaki kızına kavuşma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X