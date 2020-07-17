İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ortaya çıktı

DHA

İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ortaya çıktı


Emrah KIZILSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)ZENGİN biyoçeşitliliğiyle bilinen Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'nde, koronavirüs nedeniyle insan sayısının azalması nadir bulunan mahmuzlu kız kuşunun görülmesini sağladı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Son zamanlarda özellikle koronavirüsten kaynaklanan insan faaliyetlerinin azalmasıyla, mahmuzlu kız kuşları daha fazla yavru yetiştiriyorlar ve göçe daha fazla birey gönderebiliyorlar" dedi. 
Dicle Vadisi'nde avlanmaları yasak olan koruma altındaki mahmuzlu kız kuşu görüldü. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne (BERN) göre, koruma altındaki göçmen kuş, lagünler, tuzlu ve acı bataklıklar ile göl ve nehir kenarlarında yaşamlarını sürdürüyor. Böcek ve omurgasız hayvanlar ile besleniyor.
'İNSAN FAALİYETİ AZALINCA RAHAT BESİN BULUYORLAR'
Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç,  "Mahmuzlu kız kuşu, su kenarlarında yaşar. Böceklerle ve omurgasız hayvanlarla beslenir. Bunun yakın akrabası olan kız kuşları ile aynı gruptandır. Özellikle son dönemlerde nadir görülmesiyle doğaseverlerin dikkatini çekmekte. Anadolu'da üremesini gerçekleştirir. Bu mevsimde Anadolu'da farklı bölgelerde karşımıza çıkar. Son zamanlarda özellikle koronavirüsten kaynaklanan insan faaliyetlerinin azalmasıyla, mahmuzlu kız kuşu daha fazla yavru yetiştiriyor ve göçe daha fazla birey gönderebiliyor. Dolayısıyla koronavirüs, biyoçeşitliliğe ve tür zenginliğine olumlu katkıda bulunmuştur. İnsanların faaliyeti az olduğu için bunlar,  tabiatta daha rahat besin buluyorlar. Yuvaları, yavruları rahatsız edilmiyor. Dolayısıyla daha fazla yavru yetiştirebiliyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA
2020-07-17 09:23:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki eylemde 318'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 318'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318’inci gününde
Diyarbakır’da acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da acil çağrı merkezleri tek numarada ...
Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye ...
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret ...
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret ...
Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu
YEREL HABERLER Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi HDP önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme ...
Dicle Elektrik: “1,34 milyar liraya ulaşan elektrik borcu, hizmeti sürdürülemez hale getirdi”
YEREL HABERLER Dicle Elektrik: “1,34 milyar liraya ulaşan elektrik ...
Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluyor
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Sever Fidan’ın 11 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tayfur, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Tayfur ile birlikte HDP önünde eylem yapan 15’inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine ...
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır’a bıraktılar
YEREL HABERLER 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri ...
Çölyak hastasının yardım çığlığı
YEREL HABERLER Çölyak hastasının yardım çığlığı
Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde
Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar
YEREL HABERLER Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla ...
Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti
Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu ...
Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit ...
Eriyen asfalt kazaya davetiye çıkardı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Eriyen asfalt kazaya davetiye çıkardı: 1 yaralı
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için 'Ölümsüz Kahramanlar' sergisi açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için 'Ölümsüz ...
15 Temmuz'un şehitleri Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz'un şehitleri Diyarbakır'da kabirleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X