Dicle Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılı içerisinde 207 bin ameliyat, 1 milyon 45 bin hasta bakıldı DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: "Hastanelerimizde dokunmadığımız yer kalmadı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılı içerisinde 207 bin ameliyat, 1 milyon 45 bin hasta bakıldı DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: "Hastanelerimizde dokunmadığımız yer kalmadı"

İHA

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 2019 yılı istatistiklerini açıkladı. Gül, hastanelerinde 207 bin ameliyat yapılarak, 1 milyon 45 bin hasta bakıldığını söyledi.

Dicle Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılı içerisinde 207 bin ameliyat, 1 milyon 45 bin hasta bakıldı DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: "Hastanelerimizde dokunmadığımız yer kalmadı"

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 2019 yılı istatistiklerini açıkladı. Gül, hastanelerinde 207 bin ameliyat yapılarak, 1 milyon 45 bin hasta bakıldığını söyledi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi 2019 yılı içerisinde 207 bin ameliyat, 1 milyon 45 bin hasta bakarken, Sağlık Turizm Belgesi çerçevesinde yurt dışından gelen 71 hastayı ameliyat yaparak ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Son 4 yılda hastanede dokunmadık alan kalmadığını aktaran Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yeni açılan alanları da açıkladı. Rektör Prof. Dr. Gül, “2019 yılı içersin de hastanemizde total ameliyat sayısı 207 bin, 1 milyon 45 bin hasta bakılmış. Çok korkunç bir rakam, 2018 yılı içersinde ise 202 bin ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların hemen hemen hepsi, çevre illerde hastane ve doktorların yapamadığı ameliyatlar. Çünkü biz son noktayız, bu bölgedeki şehirlerden Mardin, Batman, Siirt dahil olmak üzere kimsenin yapamadığı en zor ameliyatlar bize geliyor. Son nokta biziz, 207 bin ameliyatın yapılması çok önemli bir rakam. Bu hastane böyle hizmet veriyor" dedi.

"Çevre ülkelerden de hasta geliyor"
Rektör Prof. Dr. Talip Gül, çevre ülkelerden de hasta geldiğini söyledi. Gül, "Sağlık Turizm Belgesi çerçevesinde 2019 yılı içerisinde 71 hasta ameliyat oldu. Bunlarda çok önemli ameliyatlar, çevre ülkelerde yapılamayan ameliyat. Bize özellikle yanık vakaları çok geliyor, bölgede bizden başka kimsede yanık ünitesi yok. 4 yıl içerisinde hastanede dokunmadığımız alan kalmadı. Hastanenin bilgi sistemini değiştirdik, buraya gelen her hasta bilgi sistemine kaydediliyor, bu bilgiler 200 yıl devam edecek. Bu sistemi onkoloji hastanesi altına kurduk, yedeğini de kardiyoloji hastanesi altına kurduk. Herhangi bir suikast, kaza, deprem, yangın olur diye yedeği de sürekli saklanıyor. Tüp bebek merkezini açtık, mayısta hasta kabulü alacaktık, koronadan dolayı sarktı. Böbrek transplantasyon merkezimiz var, böbrek nakli yapılıyor. Morgdan tutunda mutfağına kadar yapılmadık alan kalmadı. 8 odalı mahkum koğuşumuz var, mahkumlarda vatandaşımız. Her odaları ayrı içersin de televizyon, buz dolabı, banyosu gibi her şeyi var. Diyabet okulunu açtık, eski mutfak çok kötüydü onu baştan sona değiştirdik. Fareler, böcekler cirit atıyordu tamamen yeniledik. Hastanede dokunmadığımız alan kalmadı, çok şükür bunların hepsi bu bölgedeki hastaların ve insanların hizmetine sunulmuştur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor
Diyarbakır’da çekimi yapılan "Suzan Suzi" filmi Eylül’de vizyona giriyor Sanatçı Bedri Ayseli: “Diyarbakır çok iyi yerde ve çok iyi müzisyenler yetiştiriliyor” DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu: “Bu kentte Bedri Ayseli’nin anıtının dikilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çekimi yapılan "Suzan Suzi" filmi ...
Uzmanlar dar kıyafetlere karşı uyardı "Dar ve sıkı kıyafetler köpek memesi hastalığını kötüleştirebilir"
YEREL HABERLER Uzmanlar dar kıyafetlere karşı uyardı "Dar ve sıkı ...
İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ortaya çıktı
YEREL HABERLER İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ...
HDP önündeki eylemde 318'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 318'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318’inci gününde
Diyarbakır’da acil çağrı merkezleri tek numarada toplandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da acil çağrı merkezleri tek numarada ...
Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye ...
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret ...
HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret sona erdi
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 15'inci kavuşma,11 yıllık hasret ...
Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu
YEREL HABERLER Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme noktasına getirdi HDP önünde evlat nöbeti tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı PKK’yı bitirme ...
Dicle Elektrik: “1,34 milyar liraya ulaşan elektrik borcu, hizmeti sürdürülemez hale getirdi”
YEREL HABERLER Dicle Elektrik: “1,34 milyar liraya ulaşan elektrik ...
Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Keçi Burcu Kültür Sanat Merkezi kuruluyor
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Sever Fidan’ın 11 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tayfur, Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Tayfur ile birlikte HDP önünde eylem yapan 15’inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı.
YEREL HABERLER HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine ...
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır’a bıraktılar
YEREL HABERLER 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu, düzensiz göçmenleri ...
Çölyak hastasının yardım çığlığı
YEREL HABERLER Çölyak hastasının yardım çığlığı
Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu demokrasi ve milli birlik nöbetinde
Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar
YEREL HABERLER Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti
YEREL HABERLER Diyarbakırlılar 15 Temmuz'da Türk bayraklarıyla ...
Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 15 Temmuz nöbeti
Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu ...
Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X